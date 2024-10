Esonero in Serie A, interviene il presidente: situazione paradossale

Il Lecce di Luca Gotti non riesce ancora a fare i punti necessari per staccarsi dalle retrovie della classifica: annuncio sulll’esonero.

I salentini vivono un momento davvero complicato con risultati poco convincenti che hanno compromesso l’inizio della stagione e le possibilità di un futuro sereno. La situazione è da tenere sotto controllo dopo i recenti risultati che non hanno minimamente soddisfatto le pretese di una piazza che ha chiesto sforzi importanti alla società e alla squadra per continuare a vivere ancora a lungo il sogno Serie A.

L’ultima sconfitta contro il Milan è stata pesante e deludente per l’atteggiamento dei calciatori che improvvisamente si sono sciolti come neve al sole e hanno lasciato campo e spazio ai giocatori rossoneri che hanno dilagato in pochi minuti.

Lecce, esonero Gotti: interviene il presidente

Il Lecce in questo momento è al terzultimo posto in classifica, a +2 dal Monza, e vuole immediatamente uscire dalla crisi di risultati raggiunta in questo momento dell stagione. La squadra propone certamenete un buon calcio grazie alle idee tattiche di Luca Gotti, ma perde molto dal punto di vista della concentrazione e umorale.

Nelle ultime partite si è spento improvvisamente l’interruttore del Lecce e le avversarie ne hanno approfittato ribaltando i risultati e cambiando il finale delle gare. La colpa, in casi come questo, non può che essere addossata all’allenatore e ora il tecnico dei salentini è finito sotto accusa.

Nelle ultime ore si è parlato dell’esonero di Gotti dal Lecce. Il tecnico ha perso la sua forza sul gruppo e ora si cerca una soluzione.

Esonero Gotti, il presidente blocca tutto: l’annuncio

L’esonero di Luca Gotti sembrava cosa fatta dopo la pesante sconfitta contro il Milan. I salentini non hanno risposto presente alla sfida e ora rischiano di continuare a perdere posizioni in classifica, considerando anche le prossime gare che saranno complicate sotto tutti i punti di vista.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha bloccato l’esonero di Gotti. A La Gazzetta dello Sport ha annunciato la permanenza con massima fiducia dell’attuale allenatore, ribadendo la volontà di continuare insieme.

“Gotti non si tocca – ha sentenziato il presidente del Lecce – è il nostro tecnico e lo sarà anche in futuro“. Con queste parole ha voluto spegnere ogni polemica riguardo il futuro dell’attuale mister, considerato l’uomo giusto per il presente e il futuro.

Lecce, fiducia a tempo per Gotti?

Quello che si dice oggi non vale domani, nel calcio si sa che è così e per questo la partita contro l’Udinese del prossimo weekend potrebbe essere davvero decisiva per il futuro di Gotti. Una nuova sconfitta con l’atteggiamento mostrato nelle ultime partite potrebbe portare alla separazione per il bene di tutti.

Chi potrebbe sostituire Gotti sulla panchina del Lecce? Uno dei nomi che tanto piacciono al presidente Sticchi Damiani è quello di Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia che lo scorso anno ha allenato il Napoli e ha mostrato buone caratteristiche. Al momento restano voci ma in futuro…