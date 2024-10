Dimissioni improvvise, l’annuncio è ufficiale: firma l’ex Juventus

Il calcio è fatto anche di decisioni improvvise che lasciano a bocca aperta tifosi e addetti ai lavori: ci sono state le dimissioni.

I campionati sono iniziati ormai da più di un mese e ci sono già situazioni difficili da gestire per ogni allenatore che non ha trovato terreno completamente fertile sul quale lavorare senza avere troppi problemi. La situazione del calcio italiano è da tenere sotto osservazione perché ci sono molte novità che rischiano di stravolgere completamente quella che era stata l’organizzazione societaria fino a questo momento.

Le ultime partite avevano mostrato grande difficoltà da parte di tutta la squadra che non è riuscita a uscire dal momento complicato e per questo l’allenatore ha deciso di andare via di sua spontnea volontà.

Dimissioni prima dell’esonero: annuncio improvviso

Il calcio è ricco di momenti di altissima tensione per gli allenatori e per le dirigenze che vedono vanificato il lavoro di un’intera estate per cercare di migliorare le squadre.

La situazione di moltissime squadre, in Itaia e all’estero, è molto delicata e rischia di portare a novità clamorose nel giro di pochissimo tempo. Ci sono club che non sono stati in grado di fare mercato adeguato e altri che, invece, hanno speso molto ma si vedono comunque in difficoltà.

Secondo le ultime notizie, ci sono state molte difficoltà nella gestione del gruppo e l’allenatore ha deciso di dare le dimissioni: al suo posto firma l’ex Juventus.

Paradiso FC, dimissioni per Sannino: le ultime

In estate ha suscitato molta simpatia il club svizzero del Canton Ticino, il Paradiso FC, che aveva affidato la squadra a Beppe Sannino e aveva tesserato anche un ex Serie A molto apprezzato dai tifosi, Ezequiel Schelotto.

A 9 partite dall’inizio del campionato, però, il Paradiso FC è fermo al quindicesimo posto, con appena 10 punti in 9 giornate, con difficoltà che sono diventate man mano sempre più difficili. E ora è arrivata anche un’ufficialità che cambia tutto per il club svizzero: Beppe Sannino non è più l’allenatore del Paradiso FC perché dopo circa due anni ha rassegnato le dimissioni ieri per motivi personali.

“La Dirigenza dell’FC Paradiso – si apprende dalla nota apparsa sui canali ufficiali del club – comunica che Mister Beppe Sannino ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi familiari e personali“.

Blasi nuovo allenatore del Paradiso FC

Da un italiano a un italiano, il Paradiso FC non si allontana dal calcio tricolore e vuole continuare con la tradizione italiana. Dopo le dimissioni improvvise di Beppe Sannino, il club svizzero ha avviato i contatti con l’ex Juventus e Napoli Manuele Blasi.

Secondo quanto riferisce TMW, infatti, sarà proprio Manuele Blasi il nuovo allenatore del Paradiso FC. Già oggi potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale sul nuovo accordo.