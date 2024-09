Caso Dybala, problema più serio del previsto: quante partite salta

Brutte notizie per la Roma e il caso di Paulo Dybala, perché il calciatore argentino che ha iniziato la stagione tra il grande caos del suo possibile addio ora si è fermato.

Ma cosa c’è dietro lo stop di Dybala? Ora in molti iniziano a dubitare di ogni suo possibile infortunio per tutto ciò che è accaduto in questi ultimi mesi. Perché si è parlato tanto della possibilità che ha avuto la Roma di vendere il proprio campione per evitare di pagargli un grosso ingaggio in questa stagione e anche per i prossimi anni, considerando che nel suo contratto c’è una clausola di rinnovo automatico alla 15esima presenza giocando più di metà tempo con la Roma.

Ecco che dopo pochi giorni dall’arrivo del nuovo allenatore Ivan Juric che subito è andato in panchina Dybala ed è venuto nuovamente fuori questo caso in merito alla possibilità che in diverse partite l’argentino potrebbe essere messo da parte dalla Roma per evitare di arrivare al totale di presenze che possano far scattare il suo rinnovo. Ora però ci sono novità su questa situazione che dà maggiore chiarezza.

Roma, infortunio Dybala: la situazione

Alcuni pensavano che Dybala fosse stato lasciato in panchina con la Roma solo per una questione tecnica e di contratto per il caso del rinnovo automatico dopo aver avuto però un piccolo problema fisico. Adesso però ci sono importanti aggiornamenti che riguardano il presente e futuro del giocatore.

Perché Juric dopo Roma-Venezia ha detto che Dybala stava bene e che non l’ha voluto rischiare, ma la situazione sembra completamente diversa ad oggi. Perché anche nelle ultime ore il giocatore non ha preso parte agli allenamenti con i compagni.

Dybala non si allena con la Roma e ora c’è grande apprensione per quelle che possono essere le sue condizioni fisiche in vista delle prossime partite di stagione tra Europa League e campionato. Attenzione quindi a quelli che saranno i prossimi giorni.

Si teme il peggio per Dybala che può stare fuori per più di una partita e rientrare direttamente a fine mese di ottobre dopo la sosta delle Nazionali.

Le prossime ore saranno decisive per capire quando tornerà in campo il giocatore che prima dovrà allenarsi per dare garanzie fisiche. Non c’è nessuna intenzione da parte della Roma di rischiare Dybala e per questo può saltare diverse partite.