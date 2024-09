Serie A, fuori un titolarissimo poco prima del match: il motivo

Messo fuori un titolare, praticamente a pochi istanti dal match. È quanto svelato all’ultimo, nel motivo che riguarda un titolarissimo.

Un “guaio” al Fantacalcio per chi non è coperto poi in panchina perché, nel corso del week-end e a sorpresa, è stato messo fuori dalle scelte uno dei titolari indiscussi per uno dei club che sta lottando ai vertici della Serie A.

Lo riportano i colleghi di Fantacalcio, che hanno spiegato nel corso di quest’ultima ora, il motivo dell’esclusione nel match di domenica, per quanto concerne un escluso a sorpresa, con la titolarità oltretutto non del calciatore che sembrava poter ricoprire il ruolo da sostituto diretto.

Esclusione a sorpresa: è successo nel week-end in Serie A

L’esclusione a sorpresa riguarda uno dei titolari indiscussi del club che sta lottando ai vertici, per le prime posizioni in Serie A, dopo questo grande avvio in campionato.

Quest’oggi, andando a mettersi in cima alla classifica assieme al Milan, all’Inter, oltre alle altre possibili sfidanti come il Napoli che in serata affronta il Monza, non ci sarà uno dei titolarissimi in campo per quanto riguarda il ruolo da portiere.

Si tratta infatti del portiere che salta Torino-Lazio, con il tecnico che deve fare affidamento a quello che si scopre oggi essere il suo vice diretto. Niente da fare per Donnarumma, fratello di Gigio, che si conferma dunque terza scelta in porta, nelle gerarchie di Vanoli.

Il motivo dell’esclusione in Serie A: gioca un altro portiere

Il motivo dell’esclusione dai titolari, per il portiere del Torino, è legato all’infortunio. Alla fine non ce l’ha fatta, nonostante sembrava avesse recuperato dalla botta recente, Milinkovic-Savic non indosserà i guantoni e al suo posto tra i pali per Torino-Lazio, si è visto Paleari. Stesso Paleari che non è riuscito a tenere la porta inviolata contro la Lazio, in ogni caso, con i granata che sperano poter recuperare al più presto e al 100% il proprio portiere titolare, con Paolo Vanoli pronto a rivederlo tra i pali dello Stadio Olimpico Grande Torino non appena sarà pronto.

Quando tornerà titolare il portiere?

Escluso per Torino-Lazio, a causa di una botta alla caviglia, Milinkovic-Savic potrà regolarmente tornare nel prossimo week-end prima della sosta. O almeno, è quel che spera Paolo Vanoli, in vista di quel che sarà la prossima sfida dei granata, dopo la Lazio, dopo la complessa partita che stava preparando proprio senza l’opzione di Milinkovic-Savic in porta e con Paleari sostituto diretto in campo.