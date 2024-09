Manchester United, esonerato Ten Hag: chiamato l’ex CT

Quando è troppo, è troppo. Ed è questo arrivato il momento di cambiare per il Manchester United che ha raggiunto davvero dei momenti terribili storicamente parlando a livello calcistico.

Ora basta e anche la proprietà ha deciso di voler intervenire subito per quello che è accaduto perché ci sono delle importanti notizie che arrivano e che riguardano il l’esonero di Ten Hag che è pronto per il Manchester United. Ormai ha perso definitivamente il controllo dello spogliatoio e della squadra che non sembra più seguirlo, semmai l’avesse fatto in qualche gara sporadica durante questi anni.

Al suo terzo anno non arriva la svolta, anzi, si continua a fare passi indietro e adesso non c’è più possibilità di dare fiducia a Ten Hag che è pronto ad essere esonerato dal Manchester United che vuole puntare su un tecnico esperto e che ha fatto cose importanti in questi anni. Infatti, già sarebbero stati avviati i contatti per l’ex ct della Nazionale che è pronto a prendere il suo posto.

Esonero Ten Hag: il Manchester United sceglie l’ex CT

Situazione difficilissima per il Manchester United che è pronto ad esonerare Ten Hag dopo l’ennesima brutta sconfitta arrivata in queste ore. Adesso uno 0-3 in casa contro il Tottenham può essere decisivo per l’allenatore che ha intenzione di cambiare per dare una svolta a tutto il progetto.

Infatti, ci sono importanti notizie che arrivano e riguardano proprio l’esonero di Ten Hag dal Manchester United che è pronto a puntare sull’ex CT che vuole tornare e allenare un club dopo la sua recente avventura durata anni con la Nazionale.

Diversi gli allenatori in pole per prendere il posto dell’esonerato Ten Hag con il Manchester United che in pole può puntare su Southgate che dopo la sua esperienza da commissario tecnico della Nazionale inglese è pronto a tornare in campo con una squadra di club.

Decisive queste ore per l’esonero di Ten Hag con il Manchester United che è pronto a puntare tutto su Southgate che è pronto a prendersi la responsabilità di approdare su una panchina di un top club.

Vedremo nelle prossime ore se diventerà ufficiale la notizia che già sta girando da un po’ di tempo, perché ormai ci siamo per il ritorno di Southgate che è pronto a prendere il posto di Ten Hag al Man Utd.