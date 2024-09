Juventus, addio Vlahovic: l’ha detto in diretta

Dusan Vlahovic risponde alle critiche con un’altra doppietta, la seconda da quando ha iniziato la stagione. Perché il giovane bomber serbo sale a quota 4 in campionato con la maglia della Juventus e lancia un segnale.

Non è un segreto che Dusan Vlahovic con la Juventus si ritrova con un contratto in scadenza nel 2026 e che non ha intenzione di rinnovare alle condizioni imposte dal club bianconero. Perché la società vuole provare a tutti i costi a mettere nero su bianco con il giocatore provando a ridurre il suo alto stipendio da 12 milioni netti a stagione e provando a spalmarlo su più anni.

Al momento però c’è grande distanza visto che la Juventus si spinge fino a 7-8 bonus compresi e l’agente del giocatore vuole restare alle cifre attuali. Questo vuol dire che ora può esserci un pericolo Vlahovic da un momento all’altro per il club bianconero.

Adesso arrivano importanti aggiornamenti che riguardano proprio ciò che può accadere con il giocatore che può seriamene pensare di dare una svolta alla propria carriera e per farlo però dovrà dimostrare sul campo continuamente la sua forza. In questo momento ha segnato in 2 partite due doppiette, restando a secco nelle altre 4, ma ora da un segnale Vlahovic per il futuro.

Juventus, il segnale di Vlahovic sull’addio

Arriva il messaggio di Dusan Vlahovic proprio dopo l’ultima partita della Juventus e nel momento del bisogno dell’attaccante serbo e del club bianconero. Adesso arrivano degli aggiornamenti importanti riguardo ciò che è accaduto.

Più volte Dusan Vlahovic si è esposto sul suo contratto con la Juventus aggiungendo sempre di come si trovasse bene a Torino e di voler difendere e onorare ancora per molto i colori bianconeri. Ora però arriva un messaggio ulteriore del giovane bomber serbo.

Dopo la partita Genoa-Juventus, vinta per 0-3 dai bianconeri dove Vlahovic ha segnato una doppietta, sono arrivate le parole del giocatore bianconero che ha ammesso quello che è la sua intenzione per il presente e dando un forte segnale anche per il futuro.

Vlahovic ha annunciato di voler rispondere ogni volta che ci siano delle critiche nei suoi confronti e di non voler scappare da nessuna parte. Le critiche lo fortificano e per questo motivo che Vlahovic ha dato un segnale per voler dimostrare di essere ancora un grande giocatore che alla Juve può fare la differenza.