Esonero in Italia, è ufficiale: scelto il sostituto

Ennesimo ribaltone sulla panchina del club italiano, che ha deciso di esonerare l’allenatore che si è reso protagonista di un avvio di stagione davvero disastroso.

Decisione inevitabile, da parte della proprietà, che ha deciso per l’immediato cambio in panchina. Un’altra scossa per la società italiana che ha deciso di intervenire dopo i recenti risultati negativi, che hanno fatto sprofondare la squadra che si trova in una posizione di classifica davvero complicata.

Importanti novità relative al futuro dell’allenatore, che è in corsa per subentrare a stagione in corso.

Una decisione sarà presa nelle prossime ore. Intanto, la società ha diramato la nota stampa per comunicare l’esonero del tecnico che – per il momento – è stato rimpiazzato dall’allenatore della Primavera.

I tifosi sono furibondi per l’inizio di stagione choc, che vede la squadra nei bassi fondi della classifica del campionato italiano.

Esonero ufficiale: chi sarà il nuovo allenatore?

Si attende una svolta da parte della squadra, che era partita a inizio stagione con ben altri proposti.

Questa svolta in panchina può essere utile a tutto l’ambiente e ai giocatori, che avranno la possibilità di confrontarsi con un altro tecnico che da parte della dirigenza è già stato individuato.

Si tratta di un profilo di grandissima esperienza, che ha alle spalle una lunga carriera. Da capire le sue reali intenzioni e se intende accettare la proposta del club che in questo momento è in grandissima difficoltà.

Intanto, Roberto Breda ha avuto dei contatti per diventare il nuovo allenatore della Triestina.

Triestina: Roberto Breda in corsa per diventare il nuovo allenatore

Secondo le ultime notizie di mercato, riportate da Trivenetogol, la dirigenza nelle prossime ore scioglierà i dubbi riguardo la nomina del prossimo allenatore che dovrà andare a prendere il posto dell’esonerato Santoni.

La squadra, per il momento, è stata affidata all’allenatore della Primavera. Intanto, i dirigenti hanno avuto dei contatti per portare sulla panchina della Triestina Roberto Breda. L’ex capitano della Salernitana, che ha alle spalle una lunga carriera in Serie B, sta valutando se accettare o meno questa offerta oppure attendere una chiamata da parte della serie cadetta.

Nelle prossime ore è attesa la risposta di Breda che al momento è in corsa per diventare il nuovo allenatore della Triestina.