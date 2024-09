Colpo Inter: tutto pronto per gennaio, affare da 20MLN

Nonostante abbia la squadra più forte del campionato, Simone Inzaghi starebbe comunque pensando a qualche accorgimento in vista di gennaio.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore dell’Inter si sarebbe reso conto che la sua squadra pecca in un reparto piuttosto importante, nonostante abbia comunque diverse alternative sulla quali puntare. Il fatto è che nessuna di queste lo convince al punto da poter fare affidamento su di lui fino alla fine della stagione, motivo per il quale i campioni d’Italia potrebbero intervenire proprio in quel ruolo nel prossimo calciomercato invernale.

A dirla la verità sarebbe addirittura anche tutto pronto, con Simone Inzaghi che avrebbe già individuato il giocatore sul quale puntare a partire da gennaio.

Colpo Inter a gennaio: l’ha scelto Simone Inzaghi

La sconfitta nel derby potrebbe essere interpretata come un semplice incidente di percorso per l’Inter, ma Simone Inzaghi l’ha invece letta in un altro modo, sennò non si spiegherebbero i movimenti registrato nel corso di questi giorni dalle parti della Pinetina.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore nerazzurro si sarebbe reso conto che la sua squadra pecca in uno dei suoi reparti più importanti, quelli su cui si basa essenzialmente la filosofia di gioco dei campioni d’Italia, motivo per il quale sarebbe immediatamente corso ai riparti chiedendo a Marotta ed Ausilio un rinforzo proprio per quel ruolo nel prossimo calciomercato invernale. La situazione potrebbe sembrare essere ancora nella sua fase embrionale, ma l’impressione è che invece l’Inter ha praticamente tutto pronto, e non aspetta altro che gennaio per affondare il colpo definitivo sul giocatore.

Stando a quanto riportato dai colleghi di mondoudinese.it, infatti, nel prossimo calciomercato invernale potrebbe concretizzarsi l’arrivo in nerazzurro di Jaka Bijol, difensore dell’Udinese indicato essere da Simone Inzaghi e tutta l’area tecnica il profilo ideale col quale andare a completare, anche in vista delle prossime stagioni, la batteria dei difensori centrali.

L’Inter pesca dai bianconeri: affare da 20MLN

L’Inter a gennaio potrebbe (e dovrebbe) affondare il colpo decisivo su Jaka Bijol. Sarebbe tutto pronto, è solo una questione di tempo, anche perché in tutto questo l’Udinese si sarebbe coperta ingaggiando a parametro zero il centrale francese Solet.

Ma in tutto questo, quali saranno i costi dell’operazione? Al momento nulla è ancora scritto, anche perché le parti si devono ancora sedere al tavolo e trattare, ma l’impressione è che se questo affare andrà in porto non sarà per meno di 20 milioni di euro, cifra che i friulani continuerebbero a chiedere per Bijol e dalla quale l’Inter non ha alcuna intenzione di discostarsi più di tanto. Ovviamente uno sguardo premonitore alle spalle per sondare e capire se c’è la concorrenza è sempre meglio fatto, ma l’impressione è che almeno sotto questo punto di vita il Biscione non dovrebbe avere problemi. Staremo a vedere.