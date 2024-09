Vlahovic, rottura totale con la Juventus: già contattato il sostituto

Il complicato inizio di stagione ha fatto tornare al centro di un vortice intenso di polemiche l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic.

Nonostante il gol contro il Verona, l’attaccante serbo è partito a rilento, complice anche uno stile di gioco, quello di Thiago Motta, che poco si adatta alla sue qualità fisiche e tecniche. La bocciatura contro il Napoli ha fatto rimanere male il giocatore e delusa la Juventus, pronta oramai a scaricarlo nel momento in cui dovesse arrivare l’offerta giusta.

Il rapporto fra le parti è oramai ai minimi termini, come confermato anche dal fatto che la dirigenza bianconera avrebbe già contattato l’attaccate col quale andare eventualmente a sostituire Vlahovic, anche sin da subito qualora ce ne fosse il bisogno.

Vlahovic-Juventus: rapporto ai minimi termini

Dusan Vlahovic è partito in questa stagione con il freno a mano, cosa non più tollerabile da un giocatore come lui, che costa alla Juventus ben 12 milioni di euro a stagione. Tanti, anzi, anche troppi se consideriamo il fatto che il serbo fino a questo momento ha ampiamente deluso le aspettative, nonostante dei primi 6 mesi, quelli della stagione 2021/22, particolarmente incoraggianti.

C’è bisogno di una svolta, anche immediata, perché dalle parti della Continassa non hanno più alcuna intenzione di aspettare che Vlahovic esploda una volta e per tutte. Per questo motivo, considerata comunque l’importanza mediatica ed all’interno dello spogliatoio del giocatore, la Juventus è pronta a chiudere un occhio a patto che il serbo faccia lo stesso, ma sotto un punto di vista dello stipendio.

Stando a quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com, infatti, la Vecchia Signora avrebbe sotto questo punto di vista tentato un primo approccio per cercare di prolungare il contratto di Vlahovic dal 2028 al 2029, passando però dai 12 milioni di euro attuali a stagione, a circa 10. Una proposta, questa, che non avrebbe scaldato troppo né l’entourage né tantomeno il calciatore, che rischia adesso di aprire una vera e propria combutta con il club.

La Juventus scarica Vlahovic: già contattato il sostituto

Due sono le opzioni: o Vlahovic rinnova alle condizioni della Juventus, o c’è il serio rischio che il serbo venga letteralmente scaricato. Sotto questo punto di vista la Vecchia Signora sarebbe pronta all’evenienza, visto e considerato che avrebbe già avviato i dialoghi con quello che dovrebbe essere il sostituto dell’ex Fiorentina.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza bianconera avrebbe avviato le trattative per l’ingaggio a parametro zero di Jonathan David, cercato in passato anche dall’Inter ma che sembra essere invece destinato a vestire bianconero.