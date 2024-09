UFFICIALE – Sconfitta a tavolino, cambia la classifica

Arriva la penalizzazione in classifica per il club italiano e ora cambia la classifica, è ufficiale perché c’è stata la decisione definitiva del Giudice Sportivo che ha decretato la sentenza.

Dopo i fatti accaduti non c’era altra strada perché sembrava ormai inevitabile arrivare a questa pesante decisione con il club che ora perde punti e un altro che li guadagna e crea un divario molto importante in classifica in Italia che cambia in maniera forse decisiva per quella che è la corsa agli obiettivi in vista dei prossimi mesi.

E’ arrivata la decisione ufficiale presa e ora un club italiano è stato penalizzato con una sconfitta a tavolino che cambia la classifica immediatamente, non c’è altra possibilità di tornare indietro perché la corte Sportiva d’appello ha preso questa decisione definitiva che cambia le carte in tavola.

Importanti notizie che riguardano la scelta presa nei confronti di due club su tutti perché è arrivata la notizia definitiva riguardo la penalizzazione che cambia la classifica con la sconfitta a tavolino che era ormai impossibile da evitare arrivati a questo punto.

Penalizzazione in campionato, cambia la classifica

Un grosso errore che è davvero fatale per il club che ora paga con una sconfitta a tavolino che diventa decisiva per tutti i club che sono in corso in campionato perché ora ora cambia la classifica.

Un duro colpo da digerire per il club che sperava in una decisione completamente differente, ma ora non c’è stato nulla da fare ed era impossibile evitare la forte decisione presa da parte della corte d’appello che ha sanzionato il Cittadella per l’errore commesso dando la vittoria a tavolino al Pisa che ora domina la classifica di Serie B.

Il tutto è accaduto a causa di quella che è stata la partita di campionato giocata in Serie B lo scorso 27 agosto, quando durante Cittadella-Pisa la squadra di casa ha commesso un errore fatale. Dopo il risultato di 1-1 conquistato sul campo, infatti, è arrivata la definitiva decisione da parte della Corte Sportiva d’Appello di dare il 3-0 a tavolino a favore del Pisa.

Il tutto perché il tecnico Gorino, del Cittadella, lanciò in campo Desogus che non compariva nella distinta del match. E’ scattato dunque così il provvedimento del Pisa che sale a 16 punti in classifica Serie B e il Cittadella che scende a 7 dopo il 3-0 al tavolino.