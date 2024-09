Inter: squadra in confusione, c’è una voce su Inzaghi

Quale futuro per Simone Inzaghi all’Inter? C’è una voce che gira a Milano e che riguarda l’allenatore piacentino, reduce dal ko nel derby contro il Milan.

Sulle orme del Napoli, l’Inter rischia di ritrovarsi in una situazione simile a quella vissuta dagli azzurri la passata stagione.

La vittoria della Scudetto, la seconda stella, i troppi complimenti e una campagna acquisti che non ha regalato tante novità, rischia di compromettere il lavoro di Simone Inzaghi che è già andato in difficoltà.

Nel calcio, il rischio della sconfitta è dietro l’angolo. E’ successo al Napoli la passata stagione: partita con i favori del pronostico, dopo la vittoria dello Scudetto, gli azzurri hanno chiuso a metà classifica e lontani dal quarto posto.

Questa volta è l’Inter a rischiare. La partenza in campionato, 8 punti in 5 partite, è la peggiore in questi anni con Inzaghi in panchina. Il doppio passo falso in Serie A, contro Monza e Milan, è un campanello d’allarme per la squadra nerazzurra che la passata stagione avrebbe superato in scioltezza questi due ostacoli.

Quest’anno qualcosa è cambiato, anche nella gestione delle risorse da parte di Simone Inzaghi che, evidentemente, è un po’ in confusione anche per la Champions League e il turnover.

Il rischio di non deludere i tifosi e la società in Champions, può portare via qualche punto in campionato proprio per far bene nella competizione europea. Intanto, a Milano gira una voce riguardo il futuro di Simone Inzaghi.

Cosa succede all’Inter?

Simone Inzaghi ha reagito in maniera forte dopo il ko nel derby contro il Milan.

La sconfitta contro i rossoneri pesa e non poco sul morale della squadra, che adesso dovrà reagire ai prossimi appuntamenti. A deludere maggiormente l’allenatore è stata la prestazione di San Siro contro il Milan.

La squadra, infatti, è apparsa in enorme difficoltà subendo gli attacchi del Milan. Solo un super Sommer ha evitato un passivo che poteva essere più grande di quello che è stato.

Intanto, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, lo spogliatoio ha reagito bene alle critiche di Inzaghi. Il messaggio dell’allenatore è stato recepito dalla squadra, che s’è resa conto della prestazione negativa fatta contro il Milan.

C’è dunque fiducia per il resto della stagione con i giocatori che dovranno dare delle risposte.

Inter: Oaktree non ha dubbi su Simone Inzaghi

Inzaghi adesso dovrà rispondere anche alla proprietà americana, Oaktree, che comunque ha piena fiducia nel lavoro del tecnico.

Adesso si attende una svolta da parte dell’Inter che non dovrà fallire le prossime gare, se non vuole perdere ulteriore terreno in Serie A.

L’obiettivo resta quello di dover competere in campionato e nelle altre competizioni in cui la squadra è protagonista.