De Rossi torna subito in panchina: accordo con i Friedkin

Se Francesco Totti è stato nominato ottavo Re di Roma, Daniele De Rossi è andato molto vicino a diventare il nono per il patrimonio che per la Roma e i suoi tifosi.

Ci sono importanti notizie che arrivano e riguardano il futuro dell’allenatore che è pronto a tornare subito in panchina. Ora De Rossi vuole mettersi alle spalle l’esonero con la Roma e cerca una nuova esperienza che può arrivare da un momento all’altro.

Adesso spunta un club a sorpresa che con i nuovi proprietari può pensare di puntare proprio su De Rossi come nuovo allenatore ora che è stato fatto fuori dal suo club del cuore. C’è una notizia a sorpresa che riguarda questa scelta.

Calciomercato: De Rossi torna in panchina, la scelta

Aggiornamenti importantissimi che riguardano il futuro di Daniele De Rossi che è pronto a tornare in panchina proprio nelle prossime ore.

Nelle ultime ore ci sono stati dei veri colpi di scena in casa Roma con Daniele De Rossi esonerato dalla società dopo dei problemi interni con la CEO che dopo poche ore di contestazione poi si è dimessa. Ora ci sono importanti novità che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro perché può arrivare la svolta per una nuova avventura immediata per il giovane tecnico.

Secondo le ultime notizie ci sono aggiornamenti che riguardano un’altra possibilità che può arrivare per De Rossi che può tornare ad allenare un nuovo club e farlo da subito dopo quello che è accaduto con la Roma. Il giovane tecnico vuole cercare di rimettersi subito in discussione con una nuova avventura che può arrivare da un club straniero.

Infatti, secondo le ultime notizie ci sarebbe la possibilità che i Friedkin che hanno appena comprato l’Everton possano pensare a De Rossi come allenatore del club inglese che in questo momento non se la sta passando affatto bene.

Il club è in fondo alla classifica con 1 solo punto e per questo motivo che ora può arrivare l’esonero dell’attuale allenatore e De Rossi può diventare il sostituto scelto dai Friedkin che darebbero al giovane tecnico una nuova opportunità di collaborare con il potente club inglese.

Proprio nelle ultime ore è arrivato un clamoroso colpo di scena con il comunicato dei Friedkin che ha aperto le porte a De Rossi per un ritorno in futuro, ma questo potrebbe accadere con l’Everton magari visto che il tecnico è ancora a libro paga con i proprietari americani.