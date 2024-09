Milan, Cardinale non esulta: non lascia scampo a Fonseca

Si è parlato tanto del Derby di Milano tra Inter e Milan come match chiave per il futuro di Paulo Fonseca e ora è arrivata una clamorosa conferma per l’allenatore portoghese.

In molti erano ormai certi che l’Inter avrebbe messo sotto il Milan ottenendo la vittoria e portando poi alla decisione della società rossonera di esonerare Fonseca in maniera definitiva dal club dopo settimane di voci, litigi e problemi interni anche nello spogliatoio.

Alla fine però è andata esattamente nel modo opposto, perché Fonseca ha cambiato il Milan e dominato l’Inter tra lo stupore di tutti, soprattutto i tanti tifosi nerazzurri che erano la parte dominante a San Siro visto che giocavano ‘in casa’ il match.

Il tecnico portoghese si è preso il Derby di Milano preparando la partita in una maniera tattica davvero importante e confermando di voler essere al centro di questo progetto che ora continua ad andare avanti in maniera importante. Occhio però a quello che può accadere da un momento all’altro e che riguarda soprattutto il futuro di Fonseca che ha salvato l’esonero dal Milan per il momento.

Milan, esonero Fonseca: Cardinale non lascia scampo

Niente da fare per il momento non è a rischio la panchina di Fonseca con il Milan che ha salvato l’esonero con la vittoria convincente nel Derby contro l’Inter, ma bisognerà confermarsi ed evitare altre figuracce perché seno si tornerà a parlare del suo addio. La conferma è arrivata anche dal messaggio del proprietario Gerry Cardinale.

In queste ultime ore sono arrivati diversi indizi dopo il Derby di Milano che ha cambiato totalmente i piani della società rossonera che stava già cercando un nuovo allenatore in caso di esonero di Fonseca. Ora arriva anche un messaggio molto importante da quello che è il proprietario Gerry Cardinale.

Cardinale ha detto che in questo momento non darà alcune messaggio ai tifosi perché come loro anche per lui l’unica cosa che conta in questo momento è vincere e spera di farlo per tutti il prima possibile.

Cardinale ha le idee chiare e chiede a questo Milan e a Fonseca quindi la vittoria. Non c’è scampo per l’allenatore portoghese che dovrà dimostrare di essere all’altezza come accaduto nel Derby ma dando continuità ai risultati anche per le prossime partite.

Ora si entra nel vivo della stagione e secondo voi Fonseca è la scelta giusta di questo Milan?