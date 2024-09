Barcellona: stagione finita per il big, arriva subito uno svincolato

Terribile infortunio per il calciatore del Barcellona che dovrà stare fermo ai box per un bel po’ di tempo. Ecco perché la società blaugrana ha deciso di tornare sul mercato e prendere uno svincolato di lusso.

Grosso problema per il Barcellona che perde per infortunio un titolarissimo. Il calciatore si è fatto male nel corso dell’ultima partita di campionato ed è stato costretto ad uscire in barella.

Le sue condizioni, sin da subito, hanno destato molta preoccupazione all’interno dell’ambiente blaugrana che sta già lavorando per sostituirlo al meglio e pescare un nuovo titolare dal mercato degli svincolati.

La bella vittoria del Barcellona contro il Villarreal è stata macchiata da questo notizia relativa allo stop del giocatore, che ha riportato un grave infortunio al ginocchio destro.

Il calciatore blaugrana starà fermo ai box per parecchio tempo e la sua stagione s’è già conclusa in anticipo. Nei prossimi giorni, infatti, si dovrà sottoporre all’operazione che lo porterà a restare lontano dal campo per almeno nove mesi.

Calciomercato: colpo Barcellona dagli svincolati, i dettagli

Un gravissimo problema per il Barcellona che adesso sta già guardando al mercato degli svincolati per trovare il sostituto migliore del calciatore. Valutazion in corso da parte di Flick che dovrà decidere il da farsi insieme alla società.

Risolvere, momentaneamente, questo problema per poi andare a prendere un altro titolare a gennaio nel corso della sessione invernale 2025.

Il grave infortunio riportato da Ter Stegen, costringe il Barcellona ad andare sul mercato degli svincolati.

Hansi Flick e la dirigenza devono decidere se scommettere su Inaki Pena, vice del tedesco che ha già sostituito Ter Stegen la scorsa stagione quando si era infortunato, oppure cercare un sostituto.

Trattandosi di un infortunio molto lungo, il Barcellona può andare sul mercato e ingaggiare qualche estremo difensore svincolato.

C’è solo un big che potrebbe fare a caso dei blaugrana, che potrebbero puntare tutto su di lui e prendere l’ex gloria del Real Madrid.

La dirigenza sta valutando se affondare il colpo e portare al Barcellona Keylor Navas.

Ter Stegen out 9 mesi: il Barcellona torna sul mercato?

Valutazioni in corso da parte del club blaugrana, che ha perso per infortunio uno dei big della squadra. L’assenza di Ter Stegen, che ha già concluso la sua stagione, sarà determinante per il futuro del Barcellona che per questa ragione sta osservando con attenzione il mercato degli svincolati.

Nella lista dei portieri liberi, da prendere a parametro zero, c’è Keylor Navas che è il profilo di maggiore esperienza che può fare a caso del Barcellona. Sullo sfondo restano altri nomi, che però non convincono del tutto. Da Sergio Rico, Edgar Badia, Loris Karius, Jordi Masip e Tomas Vaclik.

L’altra opzione, invece, è quella di attendere il mercato invernale 2025 e andare avanti fino a dicembre con Pena e Astralaga e Kochen, alti portieri della cantera. Nei prossimi giorni arriverà la decisione della società.