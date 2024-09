UFFICIALE – Caos Roma: dimissioni in società, c’entra De Rossi

È totale caos in casa Roma, che consegue a quello che è stato l’esonero di Daniele De Rossi.

A Trigoria è stato un viavai di persone, con i tifosi che hanno contestato quello che è stato e che è ancora – tocca capire cosa verrà fuori con la Roma di Juric a partire da oggi – un momento molto particolare.

L’esonero di Daniele De Rossi non è stato digerito dai tifosi, che hanno chiesto spiegazioni contestando proprio la stessa società che pure fu contestata, quando arrivò il licenziamento in precedenza di José Mourinho, che venne sostituito proprio da De Rossi in panchina. Adesso la situazione è diventata quasi “insostenibile” all’interno della società, con le dimissioni clamorosamente annunciate in presidenza quest’oggi, direttamente per voce dell’AS Roma.

Roma, dimissioni ufficiali: annuncio e caos in Capitale

A riportare la notizia, ormai ufficiale, è la Roma. Attraverso una nota pubblicata sul sito del club, la Roma ha comunicato così le dimissioni e, a quanto pare, le stesse arriverebbero a causa delle recenti pressioni vissute in Capitale.

Costretta a camminare con la scorta, secondo quanto ricostruivano i media, la figura interna societaria era stata minacciata in precedenza, da quanto i giornali hanno ricostruito nei giorni scorsi.

A rassegnare le dimissioni, annunciate quest’oggi dall’AS Roma, è Lina Souloukou, amministratore delegato del club capitolino. Tra i motivi, ovviamente, le fortissime pressioni che hanno riguardato lei per l’esonero di Daniele De Rossi.

Ufficiale, la nota della Roma sulle dimissioni

Quella che segue, è la nota ufficiale, annunciata dalla Roma attraverso il sito ufficiale del club giallorosso: “La Roma comunica che l’Amministratore Delegato del Club, Lina Souloukou, ha rassegnato oggi le sue dimissioni. Noi della Roma ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase molto critica per il Club e auguriamo sicuramente il meglio per le sue future sfide professionali. Adesso la Roma e la sua proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della società, con una costante attenzione a quelli che sono i valori che rendono la nostra squadra così speciale”.

Dimissioni Roma: il motivo legato a De Rossi

Il motivo delle dimissioni interne alla Roma, riguarda dunque Daniele De Rossi. Il tecnico dei giallorossi sarebbe infatti stato esonerato da Lina Souloukou, amministratore delegato del club. E la stessa donna sarebbe stata presa di mira dai tifosi, che hanno protestato a Trigoria. Questo, che ha spaventato la stessa donna, secondo quanto si ricostruisce, avrebbe poi spinto il CEO del club a rassegnare le proprie dimissioni.