Roma, contestazione dopo la vittoria: chiesta la cessione di 2 big

Certe ferite puoi rimarginarle solo col tempo e per questo motivo soprattutto che quello che è accaduto non sorprende visto la situazione che ora si respira a Roma.

Aria di grande tensione quella che si respira a Roma dopo l’esonero di De Rossi perché c’è anche grande contestazione dei tifosi contro i giocatori nonostante la vittoria delle ultime ore.

E’ arrivata una risposta dopo il cambio in panchina e la prima vittoria di stagione, ma non è stata preso bene dai tifosi della Roma l’esonero di De Rossi che ora mettono due calciatori nel mirino, se le cose non dovessero cambiare allora si rischia di dover arrivare al loro addio.

Contestazione Roma, tifosi contro due big: chiesta cessione

Brutte scene quelle che si sono viste a Roma anche dopo la netta vittoria contro l’Udinese perché ora c’è bisogno di capire come andranno le cose per due calciatori su tutti che rischiano di essere fatti fuori a causa del rapporto con i tifosi.

I tifosi della Roma hanno messo nel mirino della contestazione Pellegrini e Cristante dopo l’esonero di De Rossi. Ci sono stati attimi di grande tensione questa settimana dopo che è stato fatto fuori un altro allenatore, un alto numero in questi anni.

Ora i tifosi sono stufi e se la prendono con i calciatori, su tutti i leader del gruppo come Pellegrini e Cristante che sono contestati dai tifosi della Roma e che non hanno più intenzione di vedere la propria squadra sotto tono.

A darne conferma di quello che è accaduto nelle ultime ore è stato anche rivelato dagli stessi giocatori come ha fatto El Shaarawy dopo Roma-Udinese che senza giri di parole ha detto che tutti i calciatori giallorossi sono responsabili dell’esonero di De Rossi che ha creato una grande spaccatura in tutto l’ambiente.

Adesso ci sono novità molto importanti che riguardano quello che può accadere come risposta perché si arriva al momento decisivo della stagione e della carriera di questi calciatori contestati, su tutti Pellegrini e Cristante che i tifosi della Roma hanno messo nel mirino e ritenuti i principali responsabili dei casini interni che ci sono nella Capitale sponda giallorossa.

Vedremo che tipo di risposta ci sarà da questi giocatori e leader della Roma e se saranno ‘perdonati’ dalla tifoseria tornando nelle grazie giallorosse. Secondo voi è giusto l’accanimento contro di loro?