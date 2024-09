Milan, problemi per Fonseca: guaio all’adduttore, quante partite salta

Il Milan di Paulo Fonseca vive un momento tremendo e ora anche dal punto di vista degli infortuni ci sono i primi problemi molto seri.

La situazione relativa ai rossoneri non è delle più felici in questo inizio di stagione, con risultati davvero tremendi che non lasciano scampo a Fonseca né a nessun calciatore che non è minimamente riuscito a farsi perdonare dopo le prime partite. I tifosi sono già stufi di questo inizio e hanno chiesto a gran voce un cambiamento che, per il momento, non è mai iniziato.

Ora per il Milan ci sono anche problemi legati agli infortuni: si sta ripetendo lo stesso iter dell’anno scorso, va fuori il titolare.

Milan, i problemi non finiscono più: c’è un infortunio

Il Milan di Paulo Fonseca va incontro solo a grandi problemi. La squadra del tecnico portoghese non è riuscita minimamente a gestrire il cambio, non è mai migliorata rispetto all’anno scorso, anzi ha trovato dei peggioramenti costanti. L’allenatore resta fiducioso e crede nel suo lavoro – se non lui, chi? – e per questo prova a infondere ancora fiducia nell’ambiente, che però non intende ascoltare.

Come se non bastasse, oltre ai problemi legati ai risultati e a una classifica horror fino a questo momento, iniziano a crearsi anche i primi problemi legati all’infermria.

In casa Milan c’è un nuovo infortunio serio che dimezza le scelte di Fonseca e crea ulteriori difficoltà a tutto il gruppo.

Infortunio per Calabria, out per il derby: le condizioni

Il Milan perde Davide Calabria per infortunio. Il capitano dei rossoneri non è stato utilizzato con frequenza da Paulo Fonseca nelle prime partite con la preferenza che è ricaduta quasi sempre su Emersonn Royal, nuovo arrivato che è subito diventato titolare ma le cui prestazioni hanno lasciato molto a desiderare.

Davide Calabria è costretto a saltare il derby contro l’Inter di questa sera ma non solo. Era già stato costretto a saltare la precedente partita di campionato contro il Venezia e tornato in campo e nell’undici titolare di Fonseca contro il Liverpool, ma ora si è fermato nuovamente.

L’infortunio di Calabria compromette il futuro del Milan che ora rischia grosso perché come esterno destro basso c’è solo Royal che non si è certamente distinto per qualità e prove positive.

I tempi di recupero di Calabria

Calabria era già stato fermato da Fonseca che lo ha fatto accomodare in panchina per le paritte di Serie A ma ora i capitano rossonero è stato un infortunio di natura muscolare: si tratta di un problema all’adduttore che rischia di tenerlo fuori per diverso tempo.

I tempi di recupero per questo tipo di infortuni non è mai preciso e potrebbe volerci una settimana o anche tre per tornare al meglio della condizione. Calabria salta il derby e rischia anche contro il Lecce.