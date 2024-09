Il nuovo Mbappè in Serie A: brilla col Barcellona, futuro in Italia

Come Mbappè o addirittura meglio di Mbappè, considerando quello che è il record battuto nella serata contro il Barcellona.

È il caso del giovanissimo calciatore del Monaco che è seguitissimo da uno dei club migliori in Serie A e che potrebbe – prima che sia troppo tardi, tocca anche sbrigarsi – puntare tutto sul giovane fuoriclasse della Ligue 1.

Sono in realtà diverse le squadre che, sul classe 2006, avrebbero già messo gli occhi. Si tratta di quel calciatore, che proprio nella sfida contro il Barcellona, è stato decisivo per il risultato, battendo così incredibilmente quello che fu il record di Mbappè.

Come Mbappè: il fuoriclasse del Monaco ha battuto il suo record

Che il Monaco sia simbolo di calciatori che hanno poi dimostrato di essere di rientrare nella categoria di quelli che vengono considerati fuoriclasse, non è una novità.

L’esempio più recente quello di Mbappè, che è diventato poi il calciatore che è. Ma potrebbe essere il caso anche del calciatore nato a Lagos – posto di Osimhen in Nigeria, per intenderci – che, proprio nella serata di giovedì e contro il Barcellona, ha messo in luce tutto il suo talento.

Si tratta di George Ilenikhena, fuoriclasse che al Monaco e al suo esordio in Champions League ha trovato una rete importantissima per il risultato che ne è conseguito. E adesso, i media francesi, non fanno altro che parlare di lui. Stesso destino che toccò a Mbappè, diventato quello che è oggi, al Real Madrid.

Ilenikhena meglio di Mbappè: il dato impressionante

Tocca andarci piano coi paragoni, anche perché si parla di due calciatori completamente diversi. Però il gol all’esordio in Champions League, vede tutto a favore del calciatore che nella serata tra Monaco-Barcellona e in Champions League, ha fatto addirittura meglio di Kylian Mbappè. Secondo quanto raccolto da Opta, il dato sul Monaco lo vede protagonista: George Ilenikhena, a 18 anni e 34 giorni, è il calciatore più giovane della storia del Monaco in Champions League. Prima di lui c’era stato Mbappè, che aveva segnato a 18 anni e 63 giorni.

Ilenikhena in Serie A: chi prenderà “l’erede di Mbappè”

Erede di Mbappè. sulla statistica, che piace in Serie A. Perché ancor prima dell’esordio di questa sera in Champions League, diversi top club stavano monitorando quella che era la situazione del calciatore nato in Nigeria, ma con passaporto francese. E tra questi club ci sono gli scout del Milan, così come quelli della Juventus. Prima che possa diventare poi troppo tardi, massima attenzione a quella che è la possibilità di portarselo in Italia per 15 o 20 milioni di euro.