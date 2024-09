Roma, caso Dybala: fatto fuori come De Rossi

I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, vale per la vita come anche per il mondo del calcio che ora può regalare ancora una volta una sorpresa clamorosa in casa Roma.

Attenzione al colpo di scena che può determinare davvero una svolta ancor più negativa rispetto al momento che sta vivendo già la Roma dopo l’esonero di De Rossi che ha alimentato grandi delusioni e malumore in tutta la piazza giallorossa che ha protestato e contestato giocatori e società, fino ad arrivare sotto casa del giovane allenatore ed ex bandiera della Roma per osannarlo e ringraziarlo.

Arrivano ora delle novità fin troppo importanti in merito ad un retroscena di calciomercato che può cambiare le cose in casa Roma e riguarda il caso Dybala che è stato fondamentale nella gestione De Rossi delle ultime settimane e la spaccatura arrivata tra società e tecnico.

Perché la Roma ha puntato su Dybala anche quest’anno dopo però aver già investito tanto su Soule e aver raggiunto un accordo per il trasferimento in Arabia Saudita del giocatore che è poi saltato. La volontà della Roma era quello di vendere e monetizzare, risparmiando sul suo pesante ingaggio e sul possibile rinnovo che scatterà in automatico quest’anno se l’argentino dovesse raggiungere quota 14 presenze in stagione.

Roma, caso Dybala: via come De Rossi

Arrivano delle novità molto importanti che riguardano il caso Dybala con la Roma che sembrava essere stato fatto fuori dal progetto perché indirizzato in Arabia Saudita e poi tornato a disposizione di De Rossi.

Occhio ora a quello che può accadere perché iniziano a venir fuori diverse notizie perché ci sono aggiornamenti che riguardano la situazione legata a Daniele De Rossi e il caso Dybala alla Roma. Il giocatore argentino potrebbe essere un altro di quelli che può pagare con un addio da un momento all’altro.

Dopo l’esonero di De Rossi vengono fuori retroscena su quello che è accaduto a Dybala nelle ultime settimane, perché ora può seriamente accadere qualcosa di grosso per i prossimi mesi.

Come svelato da Repubblica la Roma aveva deciso di fare fuori Dybala dal progetto imponendo a De Rossi di non utilizzarlo per più di 14 partite per evitare scattasse il rinnovo automatico. Una scelta difficile da accettare e dove, infatti, De Rossi si era opposto anche presentando delle dimissioni poi respinte dal club.

Ora però è stato esonerato De Rossi dalla Roma e occhio a ciò che accadrà a Dybala con il nuovo allenatore che può ascoltare le richieste della società facendolo fuori e lanciando Soule.