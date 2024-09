Milan, esonero Fonseca: il sostituto torna per vincere la Champions

Tutto in pochissime ore, perché si decide qui il futuro e la storia del Diavolo che non vede l’ora di prendere il potere in Italia e trasformarlo nel proprio inferno.

Dopo un brutto momento vissuto in questi anni per il Milan e i suoi tifosi ora è pronta la svolta che tutti aspettavano. Lo scudetto vinto è messo ormai da parte e c’è bisogno di altri titoli per fare qualcosa di importante in casa Milan e ora è pronto l’esonero di Fonseca che può portare alla scelta del nuovo allenatore del Milan.

Vedremo già nelle prossime ore la svolta, perché è arrivata la notizia confermata da Il Corriere dello Sport che conferma quello che sarà l’esonero di Fonseca già anche forse prima del Derby contro l’Inter. Una scelta veramente a sorpresa dettata dalla forte contestazione dei tifosi e l’ambiente pesante nello spogliatoio tra giocatori e nuovo allenatore.

Si diceva che l’ultima occasione per l’allenatore portoghese era proprio in Inter-Milan, ma non sarà così a quanto pare e già prima del Derby Fonseca può essere esonerato se il club rossonero riuscisse a chiudere in queste ultime ore la nuova scelta che dovrà poi arrivare in panchina.

Milan, esonero Fonseca: la scelta del nuovo allenatore

Si è parlato di una riunione d’emergenza in casa Milan per l’esonero di Fonseca e la scelta del nuovo allenatore. Un possibile colpo di scena quindi nella giornata di oggi perché sono ore decisive e contate per l’allenatore portoghese che aspetta solo quella che sarà la comunicazione definitiva.

Con l’esonero di Fonseca il Milan sceglierà il nuovo allenatore e si sta impegnando la dirigenza proprio in queste ore per capire su chi puntare. La lista si è assottigliata a 4 grandi nomi che negli ultimi anni hanno scritto la storia del calcio anche in Europa.

Terzic sembrava essere il favorito, ma può risultare un azzardo e per questo che ora il Milan prova il colpo Tuchel come nuovo allenatore. Il tecnico tedesco è svincolato dopo l’addio dal Bayern Monaco e vuole tornare in panchina per puntare a vincere di nuovo la Champions League dopo averlo fatto col Chelsea.

Altri due nomi sono quelli che riguardano Allegri e Sarri, che conoscono già il campionato italiano e sono le alternative principali se non si dovesse chiudere per Tuchel. Ore decisive insomma, quello che è certo è che ci sarà l’esonero di Fonseca da un momento all’altro. E voi su chi puntereste?