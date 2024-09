Inter: colpo dal Chelsea, lo prendono gratis a gennaio

Ultimissime calciomercato Inter. Svolta a sorpresa per i nerazzurri che stanno per chiudere per l’arrivo dell’attaccante del Chelsea, ecco i dettagli.

L’Inter, come spesso accade, si muove in netto anticipo rispetto alla concorrenza e questa volta ha messo nel mirino un vero e proprio crack che in Italia può fare la differenza.

Occasionissima dal Chelsea, con i Blues pronti a cedere gratuitamente all’Inter l’attaccante che non rientra nei piani di Enzo Maresca. L’elevato numero di giocatori a disposizione del tecnico, sta convincendo i dirigenti a lasciar partire gli esuberi in prestito.

Ecco il nome a sorpresa dell’attaccante che è finito nel mirino di Marotta ed Ausilio: il giocatore può sostituire Correa.

Arrivato al Chelsea con elevate aspettative, il giocatore non è risucito a fare la differenza nel campionato inglese.

La competitività in quel ruolo ha pesato sul ragazzo che ha sofferto anche la troppa concorrenza ed un momento di forma poco positivo da parte del Chelsea che la scorsa stagione ha navigato al centro classifica.

Quest’estate è avvenuta la rivoluzione da parte dei Blues che, ancora una volta, hanno deciso di cambiare allenatore puntando su un giovane interessante come Enzo Maresca che in Inghilterra gode di buona fama.

L’ex centrocampista della Juventus, che ha lavorato anche con Guardiola, ha messo alla porta una serie di giocatori che sono stati pagati a peso d’oro dal Chelsea. Fra questi c’è anche il calciatore che è nel mirino dell’Inter per il mercato di gennaio.

Calciomercato Inter: lo prendono a gennaio, i dettagli

Occasione da non perdere per i nerazzurri, che stanno trattando a sorpresa per l’arrivo dell’attaccante che può andare a completare il reparto offensivo dei nerazzurri.

Una vera e propria occasione per la società, che ha la possibilità di prendere in prestito gratuito il calciatore che è costato al Chelsea più di 100 milioni di euro.

In Italia, il talento ucraino, può ritrovare la continuità che ha perso a Londra e tornare ad essere il giocatore apprezzato allo Shakhtar.

Ecco perché Marotta e Ausilio stanno lavorando per il grande colpo in attacco e portare all’Inter Mykhailo Mudryk. Ecco tutti i dettagli su questo affare.

Calciomercato: su Mudryk Inter, Bayern Monaco e Marsiglia

Bayern Monaco, Olympique Marsiglia ed Inter sono sulle tracce di Mykhailo Mudryk. L’attaccante del Chelsea è pronto a lasciare Londra per vivere una nuova esperienza. I Blues sono pronti a cedere il giocatore anche in prestito.

Marotta ci sta provando seriamente, il giocatore può essere ideale per completare il reparto offensivo dell’Inter. Può essere un ottimo jolly per Simone Inzaghi, che può sfruttare al meglio, in Italia, le doti del calciatore ucraino che fino a qualche anno fa era considerato un vero e proprio crack del calcio europeo.