Club a rischio fallimento: lo compra “Er Viperetta” Ferrero

Massimo “Er Viperetta” Ferrero vuole tornare immediatamente nel mondo del calcio: l’ex presidente della Sampdoria sta per comprare un altro club.

Il vulcanico produttore cinematografico e imprenditore romano è stato per anni al centro di clamorose vicissitudine sportive che hanno portato al quasi fallimento della Sampdoria e all’urgente cambio di prorietà per salvare il club blucerchiato. Si è sempre detto innocente rispetto ai conti del club ligure e ora ha intenzione di tornare nel mondo del calcio per darsi una seconda chance ma anche per evitare che un altro club storico possa rotolare verso il fallimento.

Il ritorno di Massimo Ferrero nel calcio italiano farà storcere il naso ai più ma la possibilità sta diventando concreta e può essere finalizzata nel giro di pochissime ore.

Massimo Ferrero torna nel calcio: le ultime

Da giorni si parla di nuovi problemi importanti per alcuni club del calcio italiano. L’enorme caos creato alla Sampdoria dalla sua gestione ha rovinato totalmente la reputazione e il suo buon nome, ma ora è pronto a tornare per farsi perdonare.

Il futuro di Massimo Ferrero può essere ancora nel calcio italiano. Dopo tutto quello che è successo con il mondo Sampdoria ha deciso di tornare carico e determinato per investire ancora e permettersi un’altra avventura strepitosa nel mondo del calcio.

Secondo le ultime notizie, Massimo Ferrero è in trattativa per l’acquisto del club italiano: vuole riportarlo ai grandi fasti di decine di anni fa.

Ternana nel caos: spunta il nome di Ferrero

La Ternana è ufficialmente in vendita. Il presidente Nicola Guida ha fatto chiarezza sulla trattativa in corso per la cessione del club umbro e per smentire quanto dichiarato dall’imprenditore Benedetto Mancini sull’avanzato stato della trattiva per l’acquisizione delle Fere.

“Smentisco categoricamente questa eventualità. Sono vive alcune trattative per la cessione volte a garantire un futuro solido alla Ternana Calcio”, ha ribadito il presidente attuale del club e queste dichiarazioni hanno fatto sì che Massimo Ferrero si interessasse al club.

Stando a quanto riferisce Il Messaggero, infatti, nelle ultime ore ci sarebbe stato un forte interessamento di Massimo Ferrero nei confronti della Ternana. L’ex presidente della Sampdoria vuole salvare i rossoverdi dal fallimento e creare un nuovo progetto vincente.

Ferrero proprietario della Ternana: servono 4 milioni

Ferrero torna nel calcio? La possibilità c’è e ora bisognerà capire se si concretizzerà l’affare. Le prossime ore saranno decisive per la trattativa tra la proprietà attuale e “Er Viperetta” che è sicuramente pronto a dire che dopo Roma e Sampdoria è anche tifoso della Ternana, per accaparrarsi il grande amore del tifo ternano.

Ma al di là delle parole, ora la tifoseria della Ternana chiede certezze e garanzie, sia al club che al futuro presidente. Non vogliono fallire e vogliono evitare in tutti i modi il tracollo sportvo a cui sembra destinato il clun umbro.