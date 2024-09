Calciomercato: Martial firma a zero, arriva l’annuncio

Incredibile colpo da parte della big, che ha raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Anthony Martial.

L’attaccante francese, svincolato dopo l’esperienza al Manchester United, era stato accostato nei mesi scorsi anche a società italiane come Inter e Juventus.

Ecco la decisione finale del calciatore, che ha atteso a lungo prima di accettare questa proposta che è arrivata a metà settembre. Il club si è fatto vivo con una proposta convincente: ecco tutti i dettagli su questo affare.

Passi in avanti per il giocatore francese, che è pronto a vivere una nuova esperienza in Europa.

La società ha accelerato la trattativa ed ha convinto Martial che si legherà al nuovo club fino a giugno 2027. Contratto triennale per l’ex Siviglia, che può fare la differenza in questo campionato e sperare anche in una nuova convocazione con la Francia.

Ci sono tutti i margini affiché Martial possa tornare quello apprezzato al Monaco e nei primi anni al Manchester United. Una parabola discendente per l’ex talento francese, che l’ha portato a restare svincolato quest’estate, con nessun club che si è fatto vivo per ingaggiarlo.

Un po’ come accaduto anche ad altri giocatori, come Depay, Rabiot e non solo, che hanno trovato squadra solo nelle ultime settimane. Adesso, finalmente, anche Martial potrà tornare a giocare con la maglia di una big: ecco quale.

Calciomercato: chiudono l’accordo per l’arrivo di Martial

Molti svincolati di lusso, nelle ultime settimane, hanno trovato squadra. Alcuni stanno accettando offerte da club che, in altre circostanze, non avrebbero mai preso in considerazione. E’ il caso dell’attaccante francese Martial, accostato anche a società italiane. Ecco alla fine con chi giocherà.

Martial in Italia?

Arriva la svolta definitiva riguardo il futuro dell’attaccante francese, accostato di recente anche alla Juventus. Si era parlato di un forte interesse di Giuntoli, che aveva opzionato il giocatore per prenderlo a zero nei prossimi mesi.

La notizia non ha trovato conferma. Martial ha chiuso con l’AEK Atene. In serata è atterrato nella Capitale per firmare il nuovo contratto che lo legherà alla squadra allenata da un ex conoscenza del calcio italiano, Matias Almeyda.

Martial in Grecia, tutto fatto con l’AEK Atene

Reduce dall’esperienza al Manchester United, conclusa con 217 presenze e 90 gol, il 28enne è rimasto per qualche mese nella lista degli svincolati. Alla fine ha trovato l’intesa con la società greca, che ha messo sul piatto un ricco triennale per strappare il sì dell’ex Monaco che nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito.