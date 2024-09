Svolta in panchina, esonero UFFICIALE: scelto anche il sostituto

Il delicato inizio di stagione ha portato la società a prendere una decisione drastica, ma allo stesso tempo inevitabile, per il bene del futuro della squadra.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio negli scorsi giorni il club ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore, reo di aver conquistato solo un punto nelle prime cinque giornate di campionato. Una partenza del genere gli è dunque costata la panchina, con la proprietà che ha deciso di andare sul sicuro puntando su un profilo di esperienza internazionale che conosce già molto bene l’ambiente considerati i suoi trascorsi.

Oltre all’esonero, dunque, anche il nuovo allenatore è ufficiale, a conferma del fatto che il club non ha voluto perdersi in ulteriore chiacchiere, anche perché qui c’è il serio rischio di mandare all’area un’intera stagione (e programmazione).

Svolta in panchina, esonero UFFICIALE

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere le prime importanti pedine di questa stagione, come confermato dal fatto che proprio nelle scorse è saltata una panchina piuttosto importante.

A tutto c’è un limite, che l’allenatore avrebbe ampiamente superato in questo inizio di campionato. La società si aspettava tutt’altra partenza, motivo per il quale l’esonero è stata una conseguenza diretta al solo punto conquistato dalla squadra in queste prime cinque giornate di campionato. La sconfitta di sabato potremmo dunque definirla la goccia che ha fatto traboccare il vado, con la dirigenza che nelle scorse ore ha comunicato la sua decisione di cambiare guida tecnica, nella speranza che ci possa essere una svolta non solo nell’ambiente ma anche e soprattutto fra i giocatori, che hanno bisogno di quel qualcosa per rialzare la testa e ripartire come se nulla fosse successo, almeno fino a questo momento.

Stando dunque a quanto comunicato in una nota ufficiale pubblicata sui propri canali ufficiali, a fronte del disastroso inizio stagione della squadra, il CD Tenerife, squadra di Serie B spagnola, ha deciso di sollevare Mauro Perez dall’incarico di allenatore della prima squadra. Al suo posto è subentrata una vera e propria leggenda del club e del calcio spagnolo.

L’esonero è già il passato: presentato il nuovo allenatore

Esonerato Mauro Perez, il Tenerife non ha perso tempo a presentare il nuovo allenatore, a conferma del fatto che non bisogna perdere tempo e mettersi subito al lavoro per recuperare il terreno perso in queste prime cinque giornate di campionato.

Stando sempre a quanto comunicato dal club, fino al giugno 2025, salvo ripensamenti, la panchina del club delle Canarie sarà affidata a Pepe Mel, leggenda assoluta dei blanquiazules e del calcio spagnolo. Ex Betis, Las Palmas ed Almeria, fra le altre, il classe ’63 si è presentato ai suoi nuovi (vecchi) tifosi ed ai canali ufficiali del Tenerife molto carico dicendo: “Il Tenerife è importante per me: è stato il primo club che mi ha dato l’opportunità di allenare. Vengo ad aiutare per far si che le cose vadano bene”.