Salta la panchina di Serie A: il nuovo allenatore sarà Pirlo

Senza squadra dopo essere stato esonerato dalla Sampdoria, Pirlo potrebbe tornare subito in gioco in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex Juventus sarebbe il nome sul quale la dirigenza andrebbe a puntare nel momento in cui la panchina dovesse saltare. L’attuale allenatore è infatti in bilico dopo il complicato inizio stagione della squadra, alla quale è chiesta una reazione d’orgoglio già nel prossimo weekend di campionato.

Se questa non dovesse arrivare, la società potrebbe optare per il conseguente esonero, così da dare lei stessa una scossa all’ambiente intero, particolarmente deluso per l’avvio di stagione della squadra, sulle quali si erano create tante aspettative nel corso dell’estate.

Pirlo torna in Serie A: esonero in vista

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Andrea Pirlo, libero dopo essere stato esonerato qualche settimana fa dalla Sampdoria. Nonostante questo licenziamento il suo curriculum non è stato assolutamente macchiato, anche perché l’ex Juventus potrebbe presto finire ad allenare addirittura in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, Pirlo potrebbe sfruttare una panchina piuttosto traballante per tornare nella massima categoria del calcio italiano. Nulla è ancora detto, ma l’impressione è che sotto questo punto di vista il prossimo weekend sarà decisivo. Qualora la squadra dovesse perdere ancora, sprofondando sempre di più in classifica, a quel punto la dirigenza opterebbe per l’esonero ed il conseguente arrivo in panchina dell’ex allenatore della Sampdoria, che tramite il suo entourage si sarebbe già detto entusiasta della possibilità di intraprendere questa nuova avventura in carriera.

Quella contro il Genoa sarà dunque la partita spartiacque per la stagione del Venezia ma soprattutto per il futuro di Eusebio Di Francesco, che si gioca tanto dopo la brutta sconfitta di sabato scorso contro il Milan. Se neanche fra le mura amiche i lagunari riusciranno a portare a casa quantomeno un punto, ecco che l’ex allenatore del Frosinone potrebbe essere esonerato a praticamente cinque giornate dall’inizio della stagione.

Sabato ultima spiaggia: Pirlo aspetta una chiamata

Quella di sabato potrebbe essere una giornata decisiva per capire il futuro della panchina del Venezia e di Andrea Pirlo. Stando alle ultime notizie, infatti, il classe ’79 potrebbe subentrare al posto di Eusebio Di Francesco nel momento in cui i lagunari dovessero perdere ancora una volta in Serie A.

Nonostante questo, comunque, non è da sottovalutare la grande stima che il direttore sportivo Antonelli nutre nei confronti del “suo” allenatore. Fino a quando sarà nelle sue possibilità, infatti, lo confermerà alla guida del Venezia, come d’altronde lasciato intendere anche nel corso di una recente conferenza stampa nella quale ha così parlato di Di Francesco: “A distanza di due mesi confermo che la scelta che abbiamo fatto mi rende felice e convinto che Di Francesco con le sue qualità umane e la sua preparazione sul campo possa far crescere il valore di questa rosa”. Allo stesso tempo, però, c’è bisogno di guardare in faccia alla realtà ed ai risultati, che se dovessero continuare ad essere fallimentari quasi obbligano il club ad un cambio. Staremo a vedere.