Perisic a zero in Italia: destinazione in una big di Serie A

A volte ritornano, anche in maniera inaspettata, e può essere il caso di Ivan Perisic nell’imminente calciomercato.

Il calciatore croato, approfittando di una complessa situazione che si vive all’interno di un club italiano, avrebbe l’opzione di finire in una delle big d’Italia, lontano dalla sua ex Inter, ma vicino agli alti obiettivi di classifica.

Un infortunio, quello che recente, che potrebbe obbligare il club ad intervenire sul mercato, per dare la possibilità al proprio allenatore di avere più alternative sulla corsia, senza passare per altre decisioni come quelle del reintegro in rosa di un separato in casa. Dalla lista degli svincolati, infatti, arriverebbe poi Ivan Perisic.

Perisic in Serie A: soluzione a zero, destinazione in una big

La destinazione di Ivan Perisic in una big d’Italia, è questa la notizia che circola in merito al futuro del calciatore croato che, fino a poco tempo fa, sembrava destinato in Italia e vicino Milano, tra Como e Monza che lo hanno richiesto.

Alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto negli ultimi giorni di mercato e, l’occasione di prenderlo a zero, può coglierla una delle squadre che è rimasta coinvolta in una situazione abbastanza complessa.

L’infortunio con lunghi tempi di recupero, nella batteria di calciatori offensivi che riguarda il club della Capitale, obbliga la società ad intervenire. E, cercando di dare Perisic quanto prima al proprio allenatore, occhio alla possibilità di chiudere a costo zero per l’ex Inter e Tottenham, che si è da poco separato con l’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso.

Serie A, Perisic può arrivare dopo l’infortunio: la soluzione

La soluzione a costo zero porta a Ivan Perisic, dopo l’infortunio di Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga, arrivato da poco alla Roma, è rimasto coinvolto in un infortunio dai lunghi tempi di recupero e, per questo, la Roma potrebbe tornare sul mercato. Quel mercato fatto di occasioni e che riguarda appunto la possibilità di attingere dalla lista degli svincolati. Chiaro è che toccherà fare delle attente valutazioni, proprio sulla possibilità di prendere o meno Perisic, in base a quanto resterà fuori Saelemaekers che, a quanto pare, fino a novembre o dicembre sarà fermo ai box.

Ultime su Perisic: ci sono più club su di lui

Ci sono più club su Ivan Perisic, oltre alla Roma, e tra questi ci sarebbero quelli della Saudi Pro League. Nelle intenzioni di Perisic c’era quella di concludere la carriera “a casa sua”, ma potrebbe tornare in quella che considera comunque casa sua, per quanto vissuto negli anni all’Inter. Il ritorno in Italia, in questo momento, vorrebbe dire finire alla Roma. Da capire, però, cosa faranno i capitolini.