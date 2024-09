Esonero deciso, Pioli torna subito in Serie A

Fermo dopo l’ultima, quinquennale, esperienza sulla panchina del Milan, Stefano Pioli potrebbe presto tornare ad allenare in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore emiliano sarebbe finito nel mirino di una compagine italiana, la quale starebbe seriamente valutando il suo ingaggio a fronte del complicato inizio di stagione della squadra. Al momento Pioli non sarebbe stato ancora contattato, ma l’impressione è che la dirigenza possa presto provvedere a farlo soprattutto se le cose non dovessero cambiare già a partire dal prossimo weekend di campionato.

Sulla panchina dell’allenatore aleggia dunque l’ombra di Stefano Pioli, che non aspetta altro che l’esonero del collega per rientrare in corsa.

Pioli torna subito in Serie A: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Stefano Pioli, libero dopo l’ultima esperienza al Milan. Nel corso di quest’estate per l’allenatore emiliano si è tanto parlato di Al-Ittihad, ma alla fine l’italiano potrebbe a sorpresa tornare ad allenare in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, Pioli sarebbe finito nel mirino di una squadra che potrebbe presto cambiare guida tecnica nel momento in cui non dovesse essere registrata alcuna svolta nei prossimi giorni. La dirigenza è come se avesse dato un ultimatum all’attuale allenatore, o si vince o sarà esonero, con l’ex Milan pronto a subentrargli praticamente da subito. Al momento non ci sarebbe però stato ancora nessun contatto fra le parti, ma il telefono dell’allenatore italiano potrebbe squillare più volte nel momento in cui domenica prossima la squadra dovesse perdere ancora una volta in campionato.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com, riprendendo un’indiscrezione di SportMediaset, Stefano Pioli potrebbe fare al caso della Roma nel momento in cui si decidesse di esonerare Daniele De Rossi. Domenica l’allenatore giallorosso si gioca il posto contro l’Udinese capolista, con l’ombra dell’ex Milan che aleggia con prepotenza dalle parti di Trigoria.

Esonero deciso, non si torna più indietro: e Pioli aspetta

Daniele De Rossi è oramai spalle al muro. O la Roma domenica vince contro l’Udinese, o con ogni probabilità la dirigenza potrebbe decidere di esonerarlo a fronte del complicato inizio di stagione che la formazione giallorossa sta vivendo, nonostante un calciomercato che ha visto la rosa rinforzarsi in maniera importante.

Stefano Pioli attende dunque dietro le quinte che il destino faccia il suo corso, con la Roma che si ritrova quasi costretta a prendere a stretto giro una decisione definitiva, anche perché sull’ex Milan ci sarebbe il forte interesse dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, altra squadra in procinto di cambiare allenatore in questo tormentato e complicato inizio di stagione.