Juventus, processo a Thiago Motta: c’è il fantasma di Allegri

“Ogni difficoltà su cui si sorvola diventa un fantasma che turberà i nostri sonni”, disse Frédéric Chopin e ora anche Thiago Motta potrebbe essere turbato alla Juve per il fantasma Allegri.

E’ già l’ora del processo in casa Juventus per Thiago Motta che in questo momento sta avendo un periodo di flessione con i bianconeri dopo essere partito alla grande con due vittorie per 3-0 e poi ci sono stati due pareggi con Roma ed Empoli un po’ deludenti dal punto di vista anche della prestazione in campo.

C’è grande attesa per quello che potrebbe accadere da un momento all’altro nelle prossime partite, ora deve convivere anche con le critiche Thiago Motta.

Situazione complessa questa ora per la Juve che dovrà dare subito delle risposte importanti contro il PSV nella prossima partita di Champions League, l’esordio per i bianconeri dopo un anno senza Coppe. Un esordio anche per Thiago Motta.

Juventus, Thiago Motta sotto processo: fantasma Allegri

Cambia tutto nel giro di poche settimane in casa Juve, con i tifosi che dal grande entusiasmo dei primi risultati e del mercato che ha regalato grandi colpi, ora stanno rivivendo un momento di flessione visto quello che è accaduto alla rosa di Thiago Motta.

Sotto processo il lavoro di Thiago Motta alla Juventus dopo pochissime giornate. Perché il giovane in questo momento si sente la pressione addosso di tutto l’ambiente che chiede di più dopo anni difficili e deludenti e dove prima di lui c’era Max Allegri che seppur con grandi difficoltà negli ultimi anni è riuscito a portare una Coppa Italia nella sua ultima panchina bianconera ed era sempre tanto amato dalla piazza.

Per questo motivo adesso si parla tanto di quello che può accadere da un momento all’altro perché se dovessero continuare ad arrivare risultati negativi allora i tifosi della Juventus potrebbero pensare di alimentare ancora di più la contestazione contro Thiago Motta dopo i primi messaggi che sono iniziati a girare sui social.

Tante le ‘vedove’ di Allegri in questo momento in casa Juve perché molti tifosi rimpiangono la scelta della società di esonerare l’ex allenatore e puntare su quello che è il nuovo tecnico Thiago Motta che dopo un grande impatto nelle prime partite ufficiali ora ha rallentato con la squadra.

In molti già lo mettono sotto processo. E voi? Cosa pensate di Thiago Motta alla Juve?