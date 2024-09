Juve, caso Vlahovic: sarà risolto tutto a gennaio

Il futuro non è scritto, siamo noi a scriverlo ed è quello che pensa anche Dusan Vlahovic che però in questo momento non sente il vento a proprio favore e deve capire come cercare di darà spinta alla sua vela.

In questo momento Vlahovic ha segnato solo in 1 partita una doppietta su 4 gare giocate e adesso c’è grande ansia che si possa creare un caso attorno all’attaccante serbo che in questo momento è anche in scadenza di contratto con la Juventus nel 2026 e si dovrà provare a trovare l’intesa per non cercare trovarsi in una situazione spiacevole.

E’ attraverso il calciomercato che possono cambiare le cose per Dusan Vlahovic e la Juventus e occhio a quello che può quindi accadere da un momento all’altro per il futuro del giocatore che ha intenzione di dare una scossa al suo futuro ma che dovrà iniziare a far girare le cose a suo favore per evitare il peggio.

Juventus, il caso Vlahovic sarà risolto a gennaio

In questo momento però la Juventus può contare solo su Vlahovic in attacco perché dovrà trovare delle situazioni diverse quando non inizierà ad ingranare l’attaccante serbo. Ora si cerca di capire come bisognerà affrontare questa situazione visto che Milik è infortunato in questo momento.

La possibilità è che alla fine la Juventus decida di intervenire nel mercato di gennaio andando a prendere un nuovo attaccante che possa essere importante per il futuro e anche fare da vice Vlahovic al momento.

Un caso però da chiarire è quello che è il contratto di Vlahovic che rischia di mettere a rischio il futuro dell’attaccante della Juventus. Adesso c’è grande apprensione su quello che può accadere da un momento all’altro per l’attaccante serbo.

Una situazione davvero particolare questa per il club bianconero con il giocatore che dovrà prendere delle decisioni e ora sarà necessario che la Juventus dovrà imporsi, ma prima di tutto dovrà cercare di dare alternative a Thiago Motta e cercare di dare un nuovo attaccante al tecnico.

Vedremo che tipo di decisione prenderà alla fine in questi mesi la società con la Juve che proverà a prendere un nuovo bomber e allo stesso tempo capire se dovrà puntare ancora su Vlahovic per il futuro. Secondo voi quale sarà la scelta giusta da parte del club bianconero per i prossimi anni?