Esonero in Serie A: pronto un tecnico per la Champions

“Die Meister, die Besten, des Grandes equipes”. I campioni, i migliori, le squadre più grandi. E spera, il club, anche grandi allenatori.

È il caso di una squadra italiana che, proprio in questa settimana, giocherà la tanto attesa Champions League, dopo un inizio non proprio ottimale e che si è vista protagonista, in negativo, in Serie A.

In panchina uno con l’esperienza che il club probabilmente cercava in estate e che fino a questo momento non ha trovato. Per dare una svolta sia alla classifica di Serie A, sia se le cose dovessero andare male alla prima in Champions League, per quello che poi sarà il percorso del club in questa stagione.

Serie A, ecco il tecnico per la Champions: può scattare l’esonero

Ogni strada porta a chi, l’esperienza d’Europa, l’ha già vissuta in passato. Sono diversi gli allenatori italiani pronti al ritorno in Serie A, scegliendo una panchina ben precisa dopo quanto accaduto nell’estate appena conclusa e che non ha portato, per loro, nessuna squadra a sceglierli per la stagione 2024/2025.

Si tratta infatti di tre allenatori pronti al ritorno in panchina, dopo essere stati tutti e tre accostati ad una delle panchine più importanti in Italia, con i club che però hanno scelto altre cose per il proprio presente.

Pioli è stato vicino al Napoli, che però lo valutava come opzione B in caso di ribaltone con Conte, mentre Sarri e Allegri sono stati accostati al Milan. Ma c’è una panchina in Serie A che, prima di vedere la propria debacle, potrebbe scegliere di passare per l’esonero del proprio allenatore, per poi scegliere l’esperienza in panchina. Un’esperienza che si darebbe alla squadra, prima che sia troppo tardi.

Esperienza d’Europa: esonero possibile, il sostituto in panchina

L’esonero di Vincenzo Italiano non è da escludere. Si proverà a dimenticare quanto di brutto si è visto in campionato, per convincersi poi o meno se la scelta di continuare con lui sia giusta per il bene del Bologna. Manca qualcosa alla squadra, che sembra aver perso la brillantezza da quando c’è Vincenzo Italiano al posto di Thiago Motta in panchina, con il primo che potrebbe aver rappresentato una scelta sbagliata, una delle poche del Bologna, negli ultimi anni. Solo tre punti nelle prime quattro giornate e un diciassettesimo posto – la classifica ovviamente conta ancora pochissimo, però è già d’impatto – che potrebbe portare a stravolgimenti.

Chi può arrivare? C’è un solo nome possibile in caso di esonero

Tra i tre allenatori che possono approdare in panchina con il Bologna, uno solo è possibile tra i tre. Si tratta di Maurizio Sarri, allenatore che potrebbe essere scelto dal Bologna, per sostituire Italiano. Pioli chiede troppo – lecito, ha ricevuto proposte enormi dall’Arabia Saudita -, Allegri punta ad altro in Serie A o in Europa. Pertanto, il tecnico di Figline, potrebbe essere la soluzione in panchina in caso di debacle per Vincenzo Italiano.