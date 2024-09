Emergenza in vista della Champions: cambiano i tempi di recupero

Nella giornata di giovedì la squadra farà il suo esordio nella nuova Champions League, ma la situazione non è delle migliori dalle parti del centro sportivo.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore deve fare i conti con diverse assenze importanti che inevitabilmente gli stravolgono i piani in vista della partita di giovedì sera, dove l’avversario non è di certo l’ultimo degli arrivati. Questo inevitabilmente ha diffuso del pessimismo cronico fra i tifosi, che comunque si fidano ciecamente dei loro beniamini e di che è alla guida di questi, che nel corso degli anni ha tirato più volte soluzioni fuori dal cilindro.

L’infermeria però resta piena, questo non cambia, anche se potrebbero arrivare piacevoli novità sui tempi di recupero dell’attaccante.

Cambiano i tempi di recupero dell’attaccante

Situazione ancora in fase di studio, ma l’allenatore potrebbe essere “onorato” di una notizia più che positiva proveniente dall’infermeria della squadra, piena praticamente da inizio stagione. Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante potrebbe rientrare fra i convocati per l’esordio in Champions League in programma nella serata di questo giovedì.

Le sue condizioni andranno monitorate giorno dopo giorno in avvicinamento alla partita, ma l’impressione è che l’allenatore potrà contare su un uomo in più, necessario se consideriamo il fatto che gli avversari non sono di certo esordienti in questa competizione, anzi, potrebbero essere una delle squadre addirittura candidate alla vittoria finale.

Per questo motivo Gian Piero Gasperini spera di poter avere a disposizione più giocatori possibili per Atalanta-Arsenal, con Zaniolo che potrebbe entrare a sorpresa far parte della festa, anche se nulla è ancora detto. Stando a quanto dunque a quanto riportato questa mattina in edicola da Il Corriere dello Sport, potrebbero cambiare i tempi di recupero per l’ex giocatore di Roma e Galatasaray, con l’allenatore della Dea che spera indubbiamente in una cosa del genere per allungare la coperta in attacco e avere maggiori alternative, che contro una squadra come quella di Arteta serviranno.

Emergenza in vista della Champions: 4 gli assenti

L’eventuale recupero di Nicolò Zaniolo potrebbe dare la possibilità a Gasperini di tirare un enorme sospiro di sollievo, anche perché l’Atalanta deve già fare fronte a diverse assenze importanti in vista dell’esordio di giovedì contro l’Arsenal.

Stando a Il Corriere dello Sport, infatti, ieri non hanno preso parte all’allenamento ben quattro giocatori, Toloi, Godfrey, Scalvini e Scamacca, con i primi due che con ogni probabilità dovranno seguire i propri compagni esordire in Champions League o dalla tribuna del Gewiss Stadium o direttamente da casa loro, così come gli altri due, che però sono un discorso a parte considerati gli infortuni che hanno subito.