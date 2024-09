Champions League, esonero immediato: sostituto a sorpresa

“Ogni passo, anche piccolo, che compi oggi ti avvicina al tuo successo di domani”, ma chi potrebbe non avere più la possibilità di compiere passi in avanti è un allenatore che è a rischio esonero.

Situazione davvero difficile che può portare però ad un nuovo inizio per il club che pensa seriamente di cambiare le carte in regola nelle prossime ore. C’è grande attesa per quello che può accadere da un momento all’altro perché ci sono serie possibilità che possa arrivare l’esonero dell’allenatore per una nuova scelta e sono diversi i nomi in pole.

Svolta improvvisa che può seriamente arrivare nelle prossime ore dopo il primo turno di Champions League, perché adesso si valutano possibili colpi di scena che possono riportare in panchina Pioli o Sarri per il club che a voglia di ribaltare la situazione dopo un inizio poco convincente.

Sono diversi gli allenatori disponibili che cercano una nuova avventura proprio in queste ore perché nelle prime settimane può accadere tutto da un momento all’altro con Sarri e Pioli che sono liberi tra gli allenatori italiani che cercano una nuova sfida e che può arrivare proprio grazie alla Champions League.

Esonero dopo la Champions League: scelta a sorpresa

Ci sono importanti notizie che riguardano il futuro dell’allenatore che ora ha le ore contante, perché la società sta pensando seriamente di cambiare tutto per trovare una nuova soluzione. Ora ci sono aggiornamenti seri che possono portare alla scelta definitiva del club che vuole esonerare l’allenatore dopo la Champions e fare una nuova scelta in panchina.

Alcuni allenatori in Serie A non sono partiti al meglio e ora anche dopo l’Europa possono tornare di moda le voci su un cambiamento se non dovesse andare per il meglio. Colpo di scena in Italia dove c’è il possibile esonero di Vincenzo Italiano dal Bologna che ancora non ha ottenuto nessuna vittoria e si gioca tanto nella prima giornata di Champions contro lo Shakhtar.

Allo stesso tempo, in caso di esonero di Italiano dopo la Champions League ci sarebbero Pioli o Sarri che possono seriamente approdare in panchina e dare una svolta al progetto del club di Saputo.

Tutto dipenderà da come andranno le cose nelle prossime ore, perché in Champions League si gioca tutto Italiano e il Bologna pensa già a Pioli e Sarri. Secondo voi può essere la scelta giusta uno dei due allenatori?