Calciomercato: il ritorno di Perisic, giocherà in Champions League

Amore mai svanito quello dell’allenatore, per il suo ex calciatore, Ivan Perisic.

Non parliamo di Antonio Conte, perché il Napoli si è sistemato sulle corsie – qualcosa poteva venir fuori come alternativa a Mazzocchi – ma di un altro allenatore, pronto ad averlo a disposizione dopo aver condiviso con lui una recente esperienza, volendolo per la Champions League.

C’è chi non lo ha mai dimenticato, tanto da concedergli un’ultima occasione e ancora ad altissimi livelli, per la Champions League che deve giocare, a partire da giovedì. Non è da escludere una trattativa lampo, con l’ex Inter che vivrebbe così un’ultima esperienza a livelli altissimi, in uno dei club non solo più importanti del campionato, ma pure al mondo.

Calciomercato: indicato il nome di Perisic per la Champions League

Dopo la separazione con l’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso a causa di un legame non proprio felice con l’ex Milan, l’ex Inter ha scelto di restare nella lista degli svincolati.

E adesso, dalla stessa, possono attingere i club che hanno bisogno di sistemarsi all’interno della propria rosa.

È il caso anche di chi ha super-campioni, che alla propria società, ha chiesto un ultimo piccolo sforzo per andare a completare la propria rosa. Si tratta dell’ex allenatore del croato ex Inter che, nel periodo passato dal 2010 al 2021 sulla panchina di un top club d’Europa, ha avuto proprio Perisic a sua disposizione. Croato che vuole, a quanto pare, anche nell’esperienza attuale che sta vivendo in Liga.

Sorpresa Perisic, il colpo a zero e la destinazione

A prendere Ivan Perisic, a sorpresa, potrebbe essere il Barcellona. L’attuale tecnico tedesco, Hansi Flick, lo aveva avuto a disposizione nel periodo passato al Bayern Monaco, quando riuscì a prenderlo nel periodo pandemico. A volte ci si ritrova e può essere questo il caso di Ivan Perisic, proprio con Flick, per l’ultima annata ad altissimi livelli che vivrebbe in Catalogna.

Perisic può firmare subito: sorpresa anche in Serie A

A sorpresa, va ricordato, che anche in Serie A potrebbe finire Ivan Perisic. Come occasione a zero, per uno dei club che si trova con un lungo infortunio sulle corsie. Riguarda proprio un club rivale della sua ex Inter perché, dopo il problema con Alexis Saelemaekers, la Roma potrebbe cogliere l’occasione Perisic. Da capire quali saranno i reali tempi di recupero perché, lo stesso calciatore belga, è un jolly vero e proprio dei giallorossi e rischia di non dare alternative a Soulè, sulla corsia laterale. Tanto da obbligare i giallorossi ad intervenire sul mercato, un mercato però obbligato dalla sessione chiusa, aperta solo dalla lista degli svincolati. E chissà che questa occasione, non possa proprio arrivare dal nome di Perisic.