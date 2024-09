Pjanic torna in Serie A da svincolato: giocherà la Champions

Ancora svincolato dopo l’ultima esperienza in EAU, Miralem Pjanic sembrerebbe aver finalmente trovato squadra per questa stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista bosniaco potrebbe presto tornare a giocare in Serie A, complice anche la necessità del club di andare a rinforzare e completare la mediana dopo il grave infortunio delle scorse settimane. Ovviamente da qui a parlare di accordo sicuro ce ne vuole, anche perché l’ex Juventus interessa a tante squadre in giro per il mondo, ma l’impressione è che nel momento in cui si dovesse (davvero) presentare quest’opportunità, Pjanic non ci penserebbe su più di due secondi ad accettare, anche perché potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista addirittura in Champions League.

Pjanic torna in Serie A: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Miralem Pjanic, libero dopo l’esperienza negli Emirati Arabi Uniti con la maglietta dello Sharjah FC. Nonostante vada per i 35 anni, il centrocampista bosniaco gode ancora di un certo numero di estimatori in giro per l’Europa, il mondo e l’Italia, che a sorpresa potrebbe essere tornare ad essere il paese nel quale giocherà.

Stando alle ultime notizie, infatti, complice anche una necessità numerica considerato l’ultimo gravissimo infortunio subito dal calciatore, il club di Serie A potrebbe valutare l’ingaggio di Miralem Pjanic per andare a completare con esperienza e qualità il proprio centrocampo in vista del proseguo di questa stagione. Al momento il discorso è ancora nella sua fase iniziale, embrionale, ma non è da escludere che da qui ai prossimi giorni le cose possano cambiare, soprattutto se l’allenatore si rende effettivamente conto di avere bisogno di un calciatore del genere, viste anche le tante partite in programma per la sua squadra.

Basandoci sulla lista dei più interessanti calciatori attualmente svincolati fornitaci da TMW, potremmo dire che Miralem Pjanic potrebbe fare al caso del Milan nel momento in cui la dirigenza rossonera decidesse di sostituire in qualche modo l’infortunato Ismael Bennacer.

Pjanic giocherà la Champions? Le ultime

Il Milan potrebbe puntare su Miralem Pjanic per far fronte all’infortunio di Ismael Bennacer, anche se dalle parti di Casa Milan trasparirebbe in realtà tutt’altro. Sfumata la pista che portava ad Adrien Rabiot, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Marsiglia, il Milan difficilmente deciderà di andare sul mercato degli svincolati, anche perché a quel punto è meglio valorizzare i (tanti) ragazzi promettenti del settore giovanile.

La soluzione Pjanic non è da escludere ma al momento risulta essere molto complicata, per non dire addirittura impossibile, con il Diavolo che nel corso di questi mesi alternerà fra prima squadra e Milan Futuro Silvano Vos e Kevin Zeroli, che fra le altre cose sabato contro il Venezia ha avuto la possibilità di giocare qualche spezzone di minuto.