Inter, Inzaghi tradito: smascherati i colpevoli

“Il tradimento della fiducia è il più grande fallimento di un essere umano”, diceva Jackson Brown Jr. ed è quello a cui spera di non arrivare Simone Inzaghi con la sua Inter.

Perché ora la situazione per il club nerazzurro è davvero difficile e occhio a ciò che può accadere da un momento all’altro, si entra nel vivo delle prossime partite che sono forse quasi decisive per il proseguo della stagione. Dove l’Inter affronterà prima il Manchester City in Champions League (la rivincita dopo la Finale persa di qualche anno fa) poi il Derby con il Milan.

Due partite tanto attese a Milano sponda nerazzurra e dove serviranno dei segnali importanti da parte dell’Inter e da Simone Inzaghi che dopo 4 giornate di campionato ha già avuto due stop in trasferta con i pareggi deludenti contro Genoa e Monza.

Intanto, si cerca di capire cosa stia accadendo in campo anche ad alcuni di loro, perché sembra che l’Inter non sia più la stessa di prima e ora dovrà essere bravo Simone Inzaghi a trovare la rapida soluzione o sprofonderà visto che per alcuni aspetti è stato tradito dai calciatori dell’Inter.

Inter, Inzaghi tradito dai calciatori: i colpevoli

Momento davvero complicato per l’Inter e per Simone Inzaghi che ha visto una squadra davvero allo sbando nella trasferta di Monza, dove solo un gol di Dumfries nei minuti finali ha evitato la sconfitta al club nerazzurro e Campione d’Italia.

Non era la partita che si aspettava Simone Inzaghi prima della grande notte di Champions League contro il Manchester City, ma alla fine solo un gol allo scadere ha evitato il peggio e che si aprisse un vero caso. Di sicuro il club però non sembra per nulla felice e lo stesso anche l’allenatore di come stanno andando le cose.

Perché la Gazzetta dello Sport parla di tradimento di Pavard, Lautaro Martinez e Thuram nei confronti di Inzaghi per ciò che è accaduto in Monza-Inter. Un tradimento sportivo per i giocatori che hanno deluso l’allenatore e con grandi errori compromesso il risultato.

Adesso la situazione è delicata e soltanto dei faccia a faccia tra allenatore e calciatori possono risolvere la situazione in casa Inter per Simone Inzaghi che dovrà cercare di riprendere in pugno la squadra nel momento cruciale di questo inizio di stagione, dove ci sono sfide troppo importanti. Secondo voi che stagione sarà per i nerazzurri?