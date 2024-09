Infortunio tremendo: svelati i tempi di recupero, mister nei guai

Dura tegola per il mister che perde uno dei giocatori arrivati nel corso del mercato estivo. Infortunio tremendo per il calciatore, che ha rimediato questo problema nel corso dell’ultimo turno di campionato.

Momento non facile per la società, alle prese con alcuni risultati negativi che hanno pregiudicato l’avvio di campionato.

L’allenatore è finito di nuovo sotto esame e le prossime partite saranno decisive per il suo futuro. Intanto, il tecnico deve fare i conti anche con questo infortunio. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore dovrà stare fermo ai box per un bel po’ di tempo.

Situazione non facile per il mister, che aveva deciso di puntare su di lui anche per avere maggiore imprevedibilità in mezzo al campo. Utile alla causa, era determinante anche per un eventuale cambio modulo.

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo l’infortunio del calciatore che ha riportato questo stop nella gara di ieri, terminata in parità.

Tegola per l’allenatore: infortunio più grave del previsto

Non ci sono buone notizie per l’allenatore, che dovrà trovare delle alternite tattiche dopo l’infortunio del calciatore che oggi si è sottoposto ad accertamenti strumentali.

Gli esami non hanno dato esito positivo, il calciatore ha riportato una frattura al piede destro (malleolo mediale). Condizioni critiche che costringono il giocatore a stare fermo ai box per un po’ di tempo.

Perde un po’ di imprevebilità l’allenatore, che aveva utilizzato in queste partite il calciatore come esterno a tutta fascia. Nel corso della gara contro il Genoa anche come quinto di centrocampo in una difesa a 3.

Duttile tatticamente, era stato presto dal Milan nello scambio con Abraham per offrire a De Rossi un giocatore jolly che potesse ricorprire più ruoli.

La sfortuna si è messa di traverso con Saelemaekers che si è fatto male seriamente.

Roma: infortunio Saelemaekers

Quando tornerà a disposizione della Roma Saelemaekers?

Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, i tempi di recupero stimati per l’infortunio di Saelemaekers sono di 2 mesi. Un vero e proprio guaio per Daniele De Rossi, che perde un giocatore importante che sin dal suo approdo in giallorosso ha sempre trovato spazio nell’undici titolare del tecnico.

Voluto fortemente dal mister, adesso De Rossi dovrà fare altre scelte di formazione. Da capire, anche, il pensiero di Saelemaekers che potrà procedere con il recupero attraverso una terapia conservativa o un intervento chirurgico che potrà, poi, allungare i tempi di rientro in campo.