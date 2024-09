Clamoroso Rabiot, firma ma salta tutto? Svelato il motivo

Il calciomercato degli svincolati non è ancora terminato e finalmente è arrivata anche l’ora di Adrien Rabiot: si è deciso a firmare.

Il centrocampista francese ha lasciato la Juventus, ha fatto sì che si creasse hype enorme intorno alla sua figura, anche attraverso le parole della sempre presente mamma-agente che diventa sempre la protagonista di ogni trattativa che riguarda il buon Adrien. Ce n’è voluto di tempo ma alla fine sembra essere arrivato l’accordo definitivo per vedere di nuovo in campo l’ex Juve e PSG.

I giorni del mercato sono chiusi da un bel po’ ma lo stesso non vale per gli svincolati che, invece, possono ancora trovare modo di firmare e di cominciare un nuovo progetto tecnico per le loro qualità.

Calciomercato, Rabiot ha trovato un accordo: le ultime

L’estate è stata ricca di sorprese e colpi di scena per tanti calciatori che hanno scelto di cambiare squadra e di vivere nuove esperienze. E poi c’è stato chi come Rabiot ha deciso di lasciare l’ultimo club di appartenenza, in questo caso la Juventus, alla fine del contratto per trovarsi la sistemazione migliore, ma rischiano di restare senza squadra.

Il centrocampista francese ha fatto parlare di sé per un’estate intera, visto che ha rifiutato più proposte e non si è mai voluto mettere realmente in gioco ripartendo da capo.

Ora finalmente è stato raggiunto un accordo per Rabiot: è vicinssimo al Marsiglia.

Rabiot al Marsiglia ma può saltare tutto: il motivo

Dopo mesi di tira e molla Adrien Rabiot ha scelto di tornare in patria ed è pronto a firmare con il Marsiglia. Roberto De Zerbi ha cambiato il volto del club francese e ora aspetta l’ultimissimo innesto di qualità per cercare di puntare alla vetta della classifica.

Il Marsiglia sui suoi canali ufficiali ha annunciato un accordo di massima con Adrien Rabiot ma non è ancora arrivata la firma sul contratto. E clamorosamente potrebbe anche saltare tutto perché le firme sono destinate ad arrivare solo dopo i test medici a cui il centrocampista si sottoporrà nelle prossime ore.

Il Marsiglia spera che Rabiot stia al 100% e non abbia problemi fisici altrimenti l’accordo salterà definitivamente. “L’Olympique Marseille comunica di aver raggiunto un accordo con Rabiot per l’arrivo del centrocampista della nazionale francese. Il giocatore firmerà con l’OM subordinatamente all’esito delle visite mediche“, scrive il club.

Rabiot-Marsiglia: sogni infranti

Alla fine Rabiot firmerà per il Marsiglia. A nulla sono servite le parole di altissimo rango della mamma-agente, Veronique, che aveva ribadito a gran voce e in maniera quasi altezzosa la volontà di firmare per un club che gioca la Champions League e anche per vincerla. Forse le è mancato il passaggio più importante: il Marsiglia è fuori da qualsiasi coppa.

Rabiot ce l’ha fatta a trovare squadra, ha deciso di terminare le sue vacanze e rimettersi in gioco dopo circa tre mesi di mare e bella vita: da domani può partire un nuovo capitolo della sua carriera.