Champions League, brutto infortunio: salta almeno 5 partite

Guai per il club che puntava molto sulla propria stella, perché è arrivata una vera tegola che costringe il giocatore a dover stare fuori a lungo e saltare tante partite anche in Champions League.

Ci siamo, ormai è ripresa la stagione con le tante sfide che attendono le grandi squadre impegnate in quella che sarà la nuova Uefa Champions League, una super competizione fatta con un nuovo format e senza gironi, una classifica unica di 36 squadre dove sarà fondamentale vincere il più possibile per arrivare alla fase successiva.

Occhio a quello che accadrà già nelle prossime settimane, perché ora ci sono aggiornamenti importanti in merito al cambio che dovrà fare l’allenatore che è ora obbligato a trovare delle nuove soluzioni visto ciò che è stato confermato.

Un brutto infortunio davvero per il talento che è arrivato e subito si è calato al meglio nella parte, facendo grandi cose nelle prime giornate di campionato che hanno lanciato la squadra al primo posto. Adesso però la situazione si è complicata perché sarà costretto a saltare tante partite e anche di Champions League.

Champions League, brutto infortunio: starà fuori a lungo

Non è quello che si aspettavano di sentire i tifosi e la società, ma soprattutto l’allenatore che con la squadra in questo modo stava dando spettacolo in tutto il mondo con i suoi calciatori. Adesso un pezzo importante del puzzle sarà costretto ad essere sostituito, perché l’infortunio è serio e dovrà stare fuori per diverso tempo.

Arrivano brutte notizie per il Barcellona per l’infortunio di Dani Olmo, che ha subito uno stiramento muscolare nell’ultima partita di campionato giocata con il Derby catalano contro il Girona vinto dai Blaugrana ma dove è arrivata la triste notizie dell’infortunio del talento spagnolo.

Il calciatore rimarrà fuori per diverso tempo perché ora c’è anche la conferma del tipo di infortunio per l’ex Lipsia che ha segnando il terzo gol in Girona-Barcellona finita 1-4 ma che non è stata positiva alla fine per lui. Perché Dani Olmo si è infortunato e il suo stop avrà tempi di recupero più lunghi del previsto.

La conferma è arrivata proprio in queste ore quando dopo gli esami strumentali è stato comunicato che Dani Olmo ha riportato un infortunio al bicipite femorale destro e si prevede per lui uno stop di almeno cinque settimane. Sarà una grave perdita per il Barcellona (avversario in Champions dell’Atalanta, ma a gennaio) l’assenza di Dani Olmo? Il giocatore rischia di saltare 3 partite di campionato e 2 di Champions League.