UFFICIALE – Serie A, hanno scelto Donadoni: il comunicato

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” intona il cantautore romano Antonello Venditti in quello che è un suo noto brano e che combacia con una scelta fatta in Serie A che riguarda Roberto Donadoni.

Uno storico ex calciatore un tempo e oggi allenatore, ha preso una decisione molto importante. Perché proprio in queste ore è arrivato il comunicato ufficiale che riguarda la scelta fatta in Serie A e accettata da Roberto Donadoni che apre le porte al futuro per lui con una nuova avventura.

Adesso ci sono decisioni molto importanti che riguardano le scelte fatte e prese che possono da un momento all’altro cambiare tutto e occhio ai risvolti che può prendere questa vicenda. Perché c’è la conferma in merito alla scelta di puntare su Roberto Donadoni in Serie A.

Un grande ritorno per Roberto che nella sua lunga carriera di allenatore ha fatto davvero tanto per il mondo del calcio italiano. Lui che è riuscito a partire dal basso con il Lecco per poi arrivare a raggiungere grandi traguardi anche in Serie A e non solo.

Perché Donadoni è riuscito ad ottenere risultati importanti allenando anche Livorno, Genoa, Napoli, Cagliari, Parma, Bologna e addirittura anche la Nazionale dell’Italia. Negli ultimi anni è stato in Cina e ora dal 2020 che non ha una nuova occasione.

Donadoni in Serie A: la conferma

Adesso ci sono importanti notizie che riguardano la scelta di puntare su Roberto Donadoni che torna quindi in Italia e in Serie A. Un nome che è considerato davvero tanto nel nostro calcio italiano e che ora lascia tutti a bocca aperta.

E’ arrivata in queste ore la comunicazione ufficiale direttamente dalla Lega Serie A che attraverso anche i canali social ha svelato la scelta presa di puntare su Roberto Donadoni, Cristian Brocchi e Giampaolo Pazzini. I tre allenatori hanno accettato il progetto con Radio Serie A che dà il benvenuto ai tre tecnici italiani.

Infatti, Cristian Brocchi e Roberto Donadoni si alterneranno la domenica al fianco di Massimo De Luca e Gianluca Teodori nella trasmissione “Massimo Campionato”, in onda dalle 16 alle 19. Mentre Pazzini commenterà la settimana calcistica e presenterà il weekend intervenendo dalle 19.30 alle 20.00 nella trasmissione “Football Mania” condotta da Chiara Icardi e Gabriele Giustiniani.

Una svolta importante per Radio Serie A che continua a crescere e ora lo fa puntando su Donadoni che in Italia ha un impatto davvero importante e storico. Vedremo se nel prossimo futuro per lui ci sarà anche l’occasione di tornare ad allenare in Italia, chi di voi punterebbe su di lui ancora?