Roma, pessime notizie: triplo infortunio, le condizioni

Le brutte notizie arrivano una dopo l’altro per il club giallorosso, perché la Roma ha ricevuto una doppia beffa in quest’ultimo turno di campionato contro il Genoa.

Arrivano novità per quanto riguarda le condizioni dei giocatori della Roma che si sono infortunati. Un momento davvero difficile questo per il club giallorosso che ora dovrà capire come si affronteranno questi problemi. Perché i tre giocatori giallorossi hanno avuto dei problemi differenti tra loro.

Non è una situazione facile questa da gestire per il club che dovrà affrontare ancora nelle difficoltà le prossime partite, perché ci sono conferme su quelli che sono stati gli infortuni in Genoa-Roma per la squadra di De Rossi che è uscita dal campo con soltanto 1 punto per il pareggio subito in extremis, ma preoccupano ora anche i giocatori infortunati.

Infortuni Roma, triplo guaio per De Rossi: le condizioni

Arrivano novità molto importanti che riguardano l’attuale situazione che sta vivendo la Roma che è in crisi di risultati e ci sono delle brutte notizie anche dall’infermeria, perché proprio in queste ore sono arrivate delle comunicazioni importanti in merito al triplo infortunio in Genoa-Roma.

Durante la partita sono diversi i giocatori della Roma che hanno accusato un problema, ognuno di loro in maniera diversa. Infatti, ora ci sono aggiornamenti su quelle che sono le condizioni di Dovbyk, Pellegrini e Saelemaekers.

Tutti e tre i calciatori hanno accusato un problema nell’ultima partita di campionato e per questo motivo ora si cerca di capire come stanno anche perché ci sono delle gare molto importanti in vista dei prossimi giorni per il tecnico. Attenzione dunque a quello che può accadere alla Roma con De Rossi che vuole saperne di più su Dovbyk, Pellegrini e Saelemaekers.

Al momento però tra loro ci sono situazioni diverse da dover affrontare, perché il capitano Pellegrini sembra aver riportato solo una forte contusione e basterà avere qualche giorno di riposo per buttarsi alle spalle il grosso spavento. Per Saelemaekers c’è stato un problema alla caviglia e bisognerà aspettare un po’ in più per capire come starà in vista delle prossime partite.

Diverso il discorso per Dovbyk che è da valutare e bisognerà capire se per l’attaccate ucraino (che si è sbloccato col primo gol in Serie A) ha avuto un problema muscolare o è solo uscito dal campo per affaticamento. Vedremo come andranno le cose nelle prossime ore.