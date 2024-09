Keylor Navas in Serie A: firma subito dagli svincolati

Svincolato dopo l’esperienza al Paris Saint Germain, Keylor Navas sembrerebbe aver finalmente trovato squadra in vista di questa stagione.

Stando alle ultime notizie, dopo essere stato vicinissimo al Monza nel corso dell’estate, il portiere costaricano potrebbe finalmente approdare in Serie A. Ovviamente è sempre meglio andarci cauti, soprattutto quando si ha a che fare con gli scivolati, ma l’impressione è che mai come questa volta Navas sia davvero vicino dallo sbarcare in Italia, anche perché la prestazione del collega questa sera ha attivato un campanello d’allarme in società, dirigenza e staff tecnico che non può e non deve passare inosservato.

Keylor Navas in Serie A: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Keylor Navas, sorprendentemente ancora libero dopo la burrascosa esperienza al Paris Saint Germain. Dopo essere stato vicinissimo a firmare con il Monza, il portiere costaricano è rientrato nella lista degli svincolati di lusso di questa stagione, ma l’impressione è che ci rimarrà ancora per poco.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex PSG e Real Madrid, fra le altre, potrebbe alla fine davvero finire a giocare in Serie A, anche perché dopo la prestazione di questa sera del collega alla squadra serve un portiere sul quale poter fare affidamento nel corso della stagione. Al momento ancora nulla di ufficiale, solo indiscrezioni, ma non è da escludere che da qui a qualche giorno questo scenario possa diventare realtà, anche perché si tratterebbe essere di un’opportunità piuttosto ghiotta che è sempre meglio cogliere al volo invece che lasciare andare.

Stando alle ultime notizie, considerati i disastri fatti questa sera contro il Milan, il Venezia potrebbe seriamente pensare di panchinare Joronen per fare spazio a Keylor Navas, portiere dal curriculum che vale per sé e che potrebbe portare all’interno dello spogliatoio dei lagunari quella mentalità vincente che in queste prime quattro giornate di campionato è decisamente mancata.

Navas, ora o mai più: occhio alla concorrenza

La disastrosa prestazione di Joronen contro il Milan avrebbe attivato un campanello d’allarme piuttosto rumoroso che la dirigenza del Venezia potrebbe silenziare andando a rinforzare la batteria dei portieri di Eusebio Di Francesco con Keylor Navas.

Come anticipato, questa per il momento sembrerebbe essere una mera supposizione, se non addirittura un sogno, anche perché il costaricano fino a questo momento non è mai stato nei pensieri dei lagunari. Non è da escludere che la situazione possa cambiare da qui alle prossime ore, ma gli arancioneroverdi hanno da che muoversi perché su Keylor Navas ci sarebbe l’agguerrita concorrenza del Gremio, che stando ai colleghi di CNN Brazil potrebbe presto presentare una ricca proposta contrattuale all’oramai ex estremo difensore del Paris Saint Germain.