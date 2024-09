Esonero in una big: arriva l’annuncio sul sostituto

Ultimissime notizie riguardo il futuro dell’allenatore, che rischia seriamente di essere mandato via nelle prossime ore. Un altro passo falso fatale per il tecnico che molto presto incontrerà la società.

Momento particolarmente complicato per la big, che non riesce più a vincere.

Situazione surreale, anche alla luce dei grandi investimenti in sede di campagna trasferimenti da parte del club, che non ha badato a spese per rinforzare l’organico a disposizione dell’allenatore.

Non è stato un buon inizio di campionato per la società, che ha raccolto meno di quanto prodotto.

Il tecnico è sotto esame e nelle prossime ore arriveà la decisione ufficiale da parte della società che dovrà incontrare il tecnico per chiarire alcuni aspetti riguardanti anche la gestione dello spogliatoio.

Il momento, dunque, non è facile per la società che si aspettava un inizio positivo. Adesso le cose possono cambiare con la dirigenza che può decidere di mandare via il tecnico e prendere un altro grande nome per la panchina. Ecco chi.

Esonero in arrivo per un big, i dettagli

Siamo arrivati ad un momento già cruciale per la stagione, visto che stiamo per entrare nel vivo del campionato.

I club sono a lavoro per trovare la quadra e tentare di aggiustare alcune cose. E’ il caso della società londinese che non ha iniziato bene la Premier League

Un’altra pesante sconfitta per gli Spurs, nel derby contro il Tottenham. Momento particolarmente complicato che può portare all’addio dell’allenatore.

Ci sono delle novità riguardo il futuro del tecnico Ange Postecoglou che rischia seriamente l’esonero dal Tottenham.

Esonero al Tottenham: ecco la decisione del club inglese

Tre sconfitte consecutive nel derby contro l’Arsenal, per gli Spurs in casa. 4 partite e 4 punti. Il peggior inizio di una stagione in 9 anni.

Adesso la panchina di Ange Postecoglou inizia a scricchiola. Attesa la decisione della società riguardo il futuro dell’allenatore, che non ha iniziato bene questo campionato di Premier League.

Tra gli allenatori disponibili c’è Southgate, che ha appena lasciato la guida della Nazionale inglese e che potrebbe ripartire proprio dal Tottenham.