Allegri scalpita e attende: ritorno in Serie A, può succedere oggi

Con l’occhio di chi attende, senza trasferirsi in Premier League, ma tornando nella sua Italia attendendo i passi falsi dei colleghi.

Lo aveva dichiarato nei giorni scorsi anche il padre di Max che trova il figlio “irrequieto”, probabilmente molto di più di quanto si è visto nella finale di Coppa Italia 2024 quando, scatenatissimo, si è stracciato giacca, camicia, “svitandosi” la cravatta dal collo. Quasi come Stone Cold Steve Austin o Hulk Hogan, nelle più scenografiche immagini del Wrestling d’intrattenimento degli anni duemila, ma la verità è quella carica, Max Allegri ce l’ha dentro.

E non vede l’ora di rimetterla a disposizione per una squadra, con una notizia che potrebbe venir fuori già nel corso della giornata. Un primo esonero in Serie A potrebbe scattare tra le big d’Italia e dopo quanto si è visto nelle prime giornate. Non più al Liverpool, tantomeno al Milan di Fonseca che sembra essere un altro dopo la sfida col Venezia, bensì in un’altra destinazione italiana.

Esonero in Serie A: Allegri scalpita, la notizia in giornata

Massimiliano Allegri non vede l’ora di ripartire, al contrario di quanto gli accadde dopo il primo esonero dalla Juventus.

Perché la scelta dei bianconeri fu quella di puntare su Maurizio Sarri, lasciando così il tecnico con il quale si vinsero diversi Scudetti consecutivi, ma non perdendo l’abitudine a vincere. Almeno non nell’immediato, con Sarri che riuscì a vincere uno Scudetto che fu poi l’ultimo della storia della Juve e che si sta provando a vincere, di nuovo, sotto la gestione Thiago Motta.

Ma lui attende, Max Allegri, perché in Italia c’è chi lotta per le prime posizioni che guardando la classifica attuale, rischia di restare “imprigionata” tra le ultime posizioni, clamorosamente. Di fronte ad una possibile nuova debacle odierna, a quel punto, non ci sarebbe altra strada: esonero in Serie A e scelta su Allegri o comunque, il livornese, come prima idea per un posto in panchina.

Primo esonero in Serie A: Allegri la scelta immediata

Crollano le quote dei bookmakers sul primo esonero in Serie A. In questo momento, nelle ore che anticipano la sfida contro il Genoa, si ipotizza un possibile esonero per Daniele De Rossi, che gli scommettitori stanno valutando. Perché in tre partite ha trovato solo due punti, nonostante uno di questi due, sia arrivato nella complessa sfida proprio contro l’ex Juve di Allegri – primo indiziato per sostituire De Rossi alla Roma -, nella terza giornata di campionato.

I numeri impietosi e la scelta su Max Allegri

I numeri sono impietosi, in attesa di una svolta a Genova. Ma se non dovesse arrivare, per quanto troppo poco raccolto fino ad ora, De Rossi sarebbe “out” per la Roma, come si dice ormai nel gergo social. Due gli 0-0 tra Cagliari e Juve, e addirittura la sconfitta in casa contro l’Empoli. Col Genoa dovrà essere svolta, altrimenti riecco Allegri tra le principali idee del club della Capitale.