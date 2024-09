Serie A senza Var: è subito bufera

Non mancano mai le polemiche in Serie A e per questo motivo che non è una sorpresa, ma ciò che è accaduto in campo e fuori però si e occhio ai risvolti.

Ancora una volta ci sono state grosse polemiche anche in questo inizio della 4a giornata di campionato dove ha visto scendere in campo due squadre che hanno provato ad ottenere i punti importanti per sbloccare la classifica. Adesso ci sono delle novità in merito a quello che è accaduto in campo e fuori a causa del Var.

Tantissime le polemiche sul Var da quando è entrato nel mondo della Serie A, sembrava potesse essere una rivoluzione totale del mondo del calcio ma in Italia più volte ci sono state comunque delle grosse incomprensioni che hanno portato a fare delle scelte molto importanti alle istituzioni per migliorare il tutto.

Adesso ci sono delle novità su quello che è accaduto in Italia perché attenzione a quella che è stata l’improvvisa segnalazione in campo in merito a quanto accaduto per due club che hanno dovuto adattarsi alla soluzione diversa in merito a ciò che si è registrato in campo. Ora è subito bufera in Serie A per il Var.

Caos in Serie A, non c’è il Var

Clamoroso colpo di scena in Italia, tutto ciò che è accaduto è stato davvero incredibile perché ha cambiato chiaramente la partita di Serie A giocata senza Var per qualche minuto.

Arrivano aggiornamenti su quello che è accaduto che ha cambiato tutto in Como-Bologna con 9 minuti di recupero concessi a causa dei 6 minuti fermi durante la partita e dopo il secondo gol del Como siglato da Cutrone.

Un vero e proprio problema al Var in Serie A che ha fermato la partita Como-Bologna a lungo e concesso quindi un recupero lunghissimo. Questo potrebbe aver inciso nella partita perché i giocatori ospiti sapevano che c’era ancora tanto tempo per rimontare come alla fine è accaduto, da 2-0 al risultato finale di 2-2.

Tante polemiche e bufera in campo tra giocatori e allenatori per il tanto tempo fermo perché la partita Como-Bologna senza Var ha costretto a fermarsi davvero a lungo. Non mancheranno di certo le polemiche per quello che è accaduto e che può rischiare di ripetersi, visto che ancora una volta ci sono stati problemi di comunicazione che hanno impedito per un po’ lo svolgimento regolare della gara.