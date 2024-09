Juventus: un big ai saluti, fatto fuori da Motta

Tifosi bianconeri sopresi dalla decisione di Thiago Motta, che ha messo alla porta un big della squadra. Ecco tutti i dettagli su questo affare di mercato in uscita, che interessa alla Juventus.

L’allenatore, nel giro di pochi mesi, ha stravolto la Juventus, che rispetto alla passata stagione ha già un altro volto. Non solo dal punto di vista tattico, le novità sono rappresentate anche dalle scelte del tecnico che non guarda alla carta d’identità ma giudica lo stato di forma di un giocatore.

Ecco perché, non ci pensa due volte a mettere da parte il colpo estivo del calciomercato, come Douglas Luiz, per favorire un centrocampista – ritenuto più pronto – come Locatelli. O a lanciare dall’inizio giovani alle prime esperienze, come Savona o Mbangula.

Un modo di fare apprezzato dalla società, che anche per questo ha deciso di investire su Thiago Motta che alla Juventus è libero di operare a 360°. E nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa alla decisione del tecnico di mettere in vendita un big della squadra. Dietro la decisione motivazioni di carattere tecnico tattico, ecco tutti i dettagli.

Importanti novità sul futuro del calciatore, che in questa prima fase della stagione non si è proprio visto alla Juventus.

Una decisione forte da parte dell’allenatore, che ha lanciato un segnale chiaro allo spogliatoio: gioca solo chi è in forma e al 100% della condizione.

Ecco perché, determinate esclusioni non hanno fatto rumore anche a causa dei risultati positivi che hanno portato la squadra a vincere due partite su tre. Ma è normale che all’interno della squadra, il big ha fatto pesare la sua frustazione per la scelta del tecnico che ha preferito puntare su altri giocatori.

Una conferma arriva anche dalla scelta di Motta in vista della partita contro l’Empoli, in programma quest’oggi alle ore 18.

Nuova esclusione: Thiago Motta ha deciso, i dettagli

Non ci sono più speranze di ricomporre la situazione, con il rapporto che è ormai ai ferri corti. Per risolvere questa vicenda servirà il lavoro certosino di Cristiano Giuntoli che, da buon mediatore, dovrà trovare un accordo fra le parti per andare avanti almeno fino a gennaio.

Nel mercato invernale possono arrivare delle decisione riguardo la posizione del brasiliano, che può salutare in anticipo i bianconeri.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le gerarchie in casa Juventus sono state cambiate da Motta che ha deciso di mettere da parte Danilo. Il brasiliano, che nelle ultime tre, ha raccolto soltato cinque minuti, rischia di perdere il posto per il resto della stagione.

Danilo via dalla Juventus

Ecco perché anche il rinnovo di Danilo con la Juventus è a rischio. Nel contratto, infatti, è previsto un prolungamento automatico nel caso di 50% di presenze stagionanli. Ma questo inizio in salita mette in discussione il futuro del capitano bianconero che a gennaio può decidere di fare le valigie e andare in qualche altra squadra.