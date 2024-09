Caso Leao e Theo: scelta fatta, l’annuncio di Fonseca

Si gioca tutto Fonseca e si tiene strette le sue idee, nell’annuncio che fa su Theo e Leao, in quello che è un pre-partita caldissimo a San Siro.

Clima rovente, quello che si vive all’interno della bolgia dei settantamila di San Siro, nonostante siano calate drasticamente le temperature in tutta la penisola. A Milano si respira un’aria tesa, che i tifosi rossoneri vogliono smorzare, accompagnando proprio la squadra di Fonseca verso i tre punti, che servono tantissimo, per dare una svolta alla stagione.

Una svolta della quale ha bisogno lo stesso Fonseca, perché altrimenti sarà crollo totale e possibile esonero immediato, prima della sfida di Champions League che i rossoneri devono giocare contro il Liverpool di Arne Slot, che oggi pure è caduto in casa contro il Nottingham Forrest. Di questa situazione e soprattutto del caso con Theo e Leao, ha parlato Paulo Fonseca nel pre-partita di Milan-Venezia.

Caso Theo e Leao: l’annuncio di Fonseca dopo la vicenda

Sono avanzate ipotesi, nel corso degli ultimi giorni, con un caso aperto vero e proprio in casa Milan, che stava passando quasi come elemento ancor più importante di quello che in realtà conta davvero per i tifosi: la vittoria.

I rossoneri vanno a caccia di una reazione e nel corso delle ultime due settimane, il caso scoppiato su Theo e Leao è andato oltre, più del previsto, anche se non va dimenticato che le immagini sembravano parlare chiaro in merito alla vicenda del cooling break.

Il cooling break della discordia sul quale però, Paulo Fonseca, ha voluto metterci una pietra sopra con una scelta fatta e delle parole ben precise, in merito ai due calciatori coinvolti. E oltretutto, per la stessa sua formazione titolare, c’è un altro calciatore sul quale erano avanzate polemiche, che sono ufficialmente rientrate con la formazione ufficiale annunciata dal tecnico.

Fonseca risponde su Theo e Leao: l’annuncio alle formazioni ufficiali

L’annuncio alle formazioni ufficiali è stato quello di vedere dentro sia Leao che Theo, oltre a Pulisic. Tutti dentro. Vuole dimenticare il passato e guardare al presente, magari sperando per il futuro, considerano che il domani di Fonseca non è poi così certo al club dei rossoneri, per le voci sull’esonero.

Le parole di Fonseca su Theo e Leao

“Negli occhi di Theo e Leao che cosa ha visto”, questa è la domanda alla quale senza troppi giri di parole, ha risposto il tecnico rossonero. Stesso allenatore che si domanderà sicuramente se sarà ancora lui alla guida del club, dopo la sfida che gioca questa sera contro il Venezia. Ecco cos’ha detto Fonseca, a Dazn, nel pre-partita: “Hanno lavorato molto bene in questa settimana. Sono motivati e sono giocatori molto importanti per la squadra. Cosa mi aspetto da Leao e Theo? Che possano essere e fare i Leao e Theo”.