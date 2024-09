Calciomercato: sorpresa Candreva, ha trovato un’altra squadra

Svolta clamorosa per la società che è pronta a pescare dal mercato degli svincolati per rinforzare la squadra. I dirigenti sono a lavoro con il presidente per capire i margini di manovra di questo affare, che riguarda Antonio Candreva.

Non solo Rabiot, anche un altro protagonista della passata stagione di Serie A è finito nella lista degli svincolati. Si tratta di Antonio Candreva, che è stato uno dei migliori della disastrosa stagione che ha portato alla retrocessione in B della Salernitana.

Il tuttocampista, che può giocare in tutte le posizioni del centrocampo, da esterno a mezzala fino a trequartista, ha ancora tanta voglia di mettersi in mostra ad alti livelli e pronto a dire la sua in Italia.

Arrivano nuove indiscrezioni relative all’imminente ritorno in campo di Candreva che è finito nel mirino di alcune società. Ecco quali.

Il mercato è finito da un po’ ma le società possono ancora rinforzarsi. Infatti, guardando alla lista dei giocatori svincolati, ci sono tante belle opzioni sul tavolo di dirigenti e presidenti che possono regalare qualche colpo last minute al proprio allenatore.

La Roma è stata la società che in Italia si è mossa maggiormente, prendendo dopo la fine della campagna trasferimenti 2024, 2 giocatori a parametro zero come Hummels e Mario Hermoso.

Entrambi i difensori hanno completato il pacchetto arretrato a disposizione di De Rossi, aggiungendo qualità ed esperienza alla squadra. Sull’esempio dei giallorossi, altre società stanno facendo dei tentativi per prendere qualche svincolato di lusso dal mercato italiano.

In lista ci sono Balotelli e Candreva, che potrebbero trovare spazio in una squadra di Serie A: ecco quale.

Calciomercato: prendono Candreva a zero, i dettagli

Nuove indiscrezioni di mercato relative al calciatore, che nelle ultime ore è stato accostato ad un’altra società di Serie A.

E’ il quotidiano Tuttosport a rilanciare la notizia relativa alla possibilità di un arrivo al Torino di Antonio Candreva. L’opzione è sul tavolo di Urbano Cairo anche se il giocatore ha una lunga fila di pretendenti.

Infatti, in Serie B ci sono tantissime società pronte a prendere Candreva a parametro zero. Prima di procedere e scendere di categoria, il calciatore spera fino all’ultimo di arrivare in una squadra di Serie A.

Calciomercato: su Candreva Torino e non solo

C’è una lunga fila per Candreva, che è stato proposto in Serie A dal suo agente a Torino, Parma, Como, Monza e Venezia. Ai lagunari è stato offerto anche Mario Balotelli, che spera di ritornare a vestire la maglia di un club italiano.

Per il momento, tutte le società in questione hanno preso tempo anche perché prima di procedere all’ingaggio vogliono valutare bene la situazione e consultarsi al meglio con gli allenatori che dovranno dare l’ultima parola.

Di sicuro, per una squadra come il Venezia l’ingaggio di Candreva e Balotelli a zero rappresenterebbe un plus. Così come per altre società di Serie B, che non a caso hanno avuto dei recenti contatti per portare in cadetteria l’ex Salernitana.