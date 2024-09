Rabiot si è pentito: ritorno a sorpresa, c’è l’annuncio in conferenza

E se si tornasse indietro nel tempo? Una scelta che non rifarebbe, Adrien Rabiot, quella di rifiutare la proposta economica, per la situazione attuale che vive da svincolato.

Rabiot ha lasciato la Juventus convinto di potersi accordare, a cifre migliori probabilmente, con un altro club che inizialmente si era fatto avanti e poi ha rinunciato. Barcellona, Milan, Inter, anche Napoli, tutte squadre che hanno scelto di puntare su altri centrocampisti, lasciando il francese da solo.

Alla John Travolta nella celebre scena diventata poi fonte di “meme” sui social in Pulp Fiction. Al centro di una stanza, da solo e senza nessuno attorno, con la sua giacca in mano e senza nessuno intorno. Di questo e del possibile ritorno in Serie A, si è parlato quest’oggi in conferenza stampa, con un annuncio ben preciso del suo ex compagno ai tempi dell’esperienza vissuta al PSG e attuale allenatore in Serie A, che ha così preso voce annunciando tutto sul ritorno del francese in Italia.

Rabiot e il ritorno in Serie A: c’è l’annuncio in conferenza stampa

Ritorno al Fantacalcio e in Serie A possibile per Adrien Rabiot.

Rabiot ha voglia di tornare e farlo subito, restare senza squadra gli costerebbe troppo anche in chiave Nazionale, come ampiamente ribadito da Didier Deschamps.

Ma se Rabiot tornerà o meno in Serie A, ripassando per la Juventus, dipenderà da un solo uomo: Thiago Motta. Oggi ha risposto, in conferenza stampa, in maniera netta. Con lui un enorme legame, se si pensa al centrocampo che hanno condiviso al Paris Saint-Germain quando l’italo-brasiliano era uno dei principali protagonisti in mezzo al campo del club della Torre Eiffel.

Ritorno Rabiot, le parole di quest’oggi in conferenza

Ha preso voce Thiago Motta, allenatore della Juventus ed ex compagno di Rabiot al PSG. Ecco cos’ha detto il tecnico italo-brasiliano: “Gli voglio bene, ha preso una strada diversa. Io spero possa ritornare ad essere felice, in una squadra, che possa dimostrare il suo potenziale. Se tornasse alla Juve? Ci sono troppe supposizioni, io gli dissi che gli auguro il meglio e adesso le cose non cambiano, lo penso tutt’ora”.

Rabiot e la destinazione: può tornare in Serie A e al Fantacalcio

Adrien Rabiot è tra le idee, in ogni caso, in Serie A. Perché oltre all’ipotesi del ritorno alla Juventus, non va dimenticato che c’è il Milan che si era interessato a lui. E adesso, con la situazione che vede Bennacer fermo ai box, potrebbe portare all‘arrivo di Rabiot e al ritorno di chi, al Fantacalcio, può prenderlo alla lista degli svincolati.