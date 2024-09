Processo Gudmundsson, la Fiorentina cambia tutto: è ufficiale

Sono giorni caldi e intensi per Albert Gudmundsson, calciatore della Fiorentina, che rischia una condanna per cattiva condotta sessuale.

L’argomento è delicatissimo e anche molto attuale, visto quanto sta accadendo in tutta Europa con molti calciatori che sono al centro di gravi accuse che rischiano di compromettere anche le carriere dei calciatori. Quel che riguarda il calciatore islandese va risolto in pochissimo tempo, visto che ci sono anche contratti appena firmati e nuovi accordi che sono stati stipulati non più di un mese fa.

La giornata del processo è arrivata: l‘attaccante islandese da lunedì si trova in patria per l’udienza nel processo che lo vede coinvolto con la grave accusa di “cattiva condotta sessuale”. Il caso era stato archiviato a febbraio ma poi è stato riaperto dopo il ricorso dell’accusa e rischia di cambiare tutto.

Processo Gudmundsson: si dice innocente, le ultime

Il processo che conivolge Albert Gudmundsson riguarda da vicino anche la Fiorentina che ha acquistato il calciatore dal Genoa ma non ha mai potuto schierarlo in campo a causa di questa questione delicatissima che ha distratto tutti dal lavoro in campo.

Gudmundsson è volato in Islanda insieme a un preparatore atletico e a un fisioterapista della Fiorentina per allenarsi tutti i giorni e farsi trovare pronto qualora il processo si concluda così come è terminato il primo. L’attaccante islandese è sempre professato innocente tramite le parole del suo avvocato e lo stesso ha fatto nella giornata di giovedì, quando si è tenuta la prima udienza.

I siti di informazione islandese riferiscono che i legali della donna che ha accusato Gudmundsson avrebbero chiesto la condanna, il pagamento delle spese processuali e un risarcimento di tre milioni di corone islandesi.

Condanna Gudmundsson? Le parole di Prade

Il processo è alle battute finali ma per attendere il responso potrebbe volerci circa un mese e per questo motivo il calciatore intanto farà rientro in Italia e si aggregherà di nuovo al gruppo di Raffaele Palladino per prepararsi alle prossime sfide.

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, in conferenza stampa ha rivelato che la trattativa è stata lunga anche perché si è discusso in maniera minuziosa sulla questione legata al processo e sull’eventualità di una condanna.