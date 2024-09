Champions League, il supercomputer ha già previsto il vincitore

“Se uomo ama donna più di birra gelata davanti a tv con finale Champions forse vero amore, ma non vero uomo”, sono passati 10 anni dalla sua morte ma quando è il momento di giocare la Champions League torna sempre e solo la più grande frase memorabile di Vujadin Boskov nella mente degli appassionati di calcio.

Adesso manca davvero poco per vedere quella che sarà la più grande e attesa Champions League, una super edizione totalmente nuova con un format diverso dallo storico che è cambiato. La Uefa ha messo in atto un nuovo piano per attirare gli appassionati di calcio alla Champions e sarà sotto forma di sfide e classifiche.

Stiamo per entrare in quello che sarà un momento decisive della stagione con la Uefa Champions League pronta a tornare e sarà completamente nuova per tutti i grandi tifosi e telespettatori che non vedono l’ora di guardare quello che accadrà in questo nuovo formato.

Intanto, si fanno già i pronostici su chi vincere la Champions League e ora anche con un supercomputer che immagazzina dati è venuto fuori quale può essere la squadra che alzerà ancora una volta questo prestigioso trofeo.

Champions League 2024/25, scoperto il vincitore

Sta cambiando qualcosa nel mondo del calcio europeo perché ormai ci siamo per quella che sarà la nuova Champions League, sarà un format totalmente nuovo che porterà davvero a delle situazioni incredibili e inaspettate. Ci sono novità importanti in merito a quello che è stato appena scoperta.

Clamoroso quello che è riuscito a fare un supercomputer Opta che ha immagazzinato tutti i dati della squadre partecipanti alla prossima Champions League 2025 e ha svelato il vincitore favorito per alzare il trofeo nel nuovo anno.

Sono stati comunicati quindi i dati del possibile vincitore della Champions League 2024/25 con il Manchester City in cima alla lista con il 25,3% di possibilità di vittoria, insegue il Real Madrid a 18,2% e sul podio c’è anche l’Inter con il 10,9%.

Le altre italiane inserite nel sistema non sembrano avere quasi nessuna possibilità di vincere la Champions League: 1,7% l’Atalanta, 1,1% la Juve, 0,4% il Milan e 0,1% il Bologna.

E secondo voi invece, chi riuscirà a vincere la prossima Champions League 2024/25 al netto di questi primi risultati di stagione e del calciomercato che ha portato grandi cambiamenti soprattutto nelle grandi squadra. Ma soprattutto, siete sicuri anche voi come il supercomputer che l’Inter sia tra le italiane quella più vicina ad una possibile vittoria?